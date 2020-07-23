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Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.
 23 Temmuz 2020 13:06
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Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.

Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!"
Memurlar.Net
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