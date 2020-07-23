Simav'da 2 ev karantinaya alındı
|23 Temmuz 2020 13:11
|Yazdır
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hüsüm köyünde 1 ev ile Kuşu beldesinde 1 evin Koronavirüs (Covid-19) vakası nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı'nda 20.07.2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında, ilçeye bağlı Kuşu Beldesinde 1 ev ile Hüsüm köyünde 1 evin Korona virüs vaka nedeniyle karantinaya alındığı, 3 Temmuz 2020 tarihinde Karacaören köyünde Korona virüs vakası nedeniyle başlatılan karantina uygulamasının da 20.07.2020 tarihi, saat 00.00 itibariyle sona erdiği Kaymakamlık Makamı duyurusu ile bildirildi.
Ev karantinası kuralına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YAŞ toplantısı sona erdi... Kararların açıklanması bekleniyor
23 Temmuz 2020 13:12
|Tebdirlere uymamaktan en çok ceza yazılan ilde vakalar artıyor
23 Temmuz 2020 11:46
|Güvenlik güçleri droneleri Retinar ile yakalayacak
23 Temmuz 2020 11:43
|İçişleri'nden 'FETÖ'cüler görevine iade edildi' iddiasına açıklama
23 Temmuz 2020 11:40
|Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 6 bin 100 ton tohum dağıtıldı
23 Temmuz 2020 11:05
|Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı
23 Temmuz 2020 10:52
|Güvenilir eğitim için protokol imzalanacak
23 Temmuz 2020 10:48
|Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi
23 Temmuz 2020 10:36
|MEB'den hizmet puanı için yeni açıklama
23 Temmuz 2020 10:29
|Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'ten alınabilecek
23 Temmuz 2020 10:16