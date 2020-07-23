1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesinden, havuzda da 'sosyal mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaz sıcağında havuza girerek serinleyen tatilcileri, koronavirüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda uyardı. Prof. Dr. İlhan, "Suyun içinde de çok yakın temas olursa elbette ki risk artabilir. Aslında karada olan her şey suda da geçerli. En az 2 metre mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
 23 Temmuz 2020 13:22
Yazdır
Bilim Kurulu üyesinden, havuzda da 'sosyal mesafe' uyarısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da faaliyet gösteren açık havuzda, yaz sıcağında serinleyenlere koronavirüs önlemlere ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, havuzda yüzen ve güneşlenen vatandaşlardan özellikle sosyal mesafeye uymalarını ve maske takmalarını istedi. Suda yüzenlerden de mesafeyi korumalarını isteyen Prof. Dr. İlhan, aşırı yoğunluk yoksa ve fiziksel mesafe sağlanıyorsa denizin de havuzun da aynı düzeyde güvenli olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Ama deniz çok daha geniş bir mekan. Plajda 100 kişi var, denizde 100 kişi varsa insanlar biraz daha geniş alanlarda bulunabiliyor" dedi.

'KENDİ HAVLUMUZU KULLANMALIYIZ'

Prof. Dr. İlhan, havuz ya da plaja giden vatandaşların daha evlerinden çıkmadan önce önlemlerini almaya başlamaları gerektiğine vurgu yaparak, "Kendi maskemizi yedeğiyle birlikte yanımıza almamız gerek. Kendi havlumuzu kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız. Şezlongların üzerinde minder konulmuyor. Eğer şezlong üzerine bir şey yaymak istiyorsak kendi minderimizi, havlumuzu getirmemiz gerekiyor. Koronavirüsten şüphe ettirecek bir durumumuz var ise, ya da koronik hastalığımız varsa mutlaka hekimimize danışarak havuza ya da plaja gitmemiz gerekir. Şezlongların arasında ya da havlumuzu sereceğimiz yerde fiziksel mesafe olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Aksi halde bulaş riski artıyor. En büyük risk olarak bunu söylemek gerekiyor; vatandaşlarımız güneşlenirken, plajda otururken maskelerini takmaları gerekiyor" diye konuştu.

'SUDA 2 METRE MESAFEYE DİKKAT'

Koronavirüsün suyun içinde bulaşmadığı yönünde yanlış bir algı olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Evet suyun içinde bulaşmıyor; ama suyun içinde de çok yakın temas olursa elbette ki risk artabilir. Sudan çıktıktan sonra mutlaka maskemizi takmamız gerekiyor. Maskemizi takarak güneşlenmeye devam etmek gerekiyor. Şu an için sudan kişilere geçtiğine dair bulgu yok. Ancak dışarıda halay çekildiği gibi suyun içinde de halay çekilecek şekilde bir araya geliniyorsa elbette burada da risk söz konusu. Aslında karada olan her şey suda da geçerli. Sadece sudan bulaşmadığını bilmemiz gerekir. En az 2 metre mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

'MASKE ORTALIKTA BIRAKILMAMALI'

Tatil bölgelerinde maske ve eldivenlerin denize ve plaja atılmasının risk olduğunu değerlendiren Prof. Dr. İlhan "Maskelerimizi yanımızda getirdiğimiz poşet ile bertaraf etmemiz en doğrusu. O poşeti de mümkünse tıbbi atık kutusuna atalım. Yanınızdaki şezlongda bir kişi maskeyi unuttu, siz de maskeye dokundunuz, elinizi yüzünüze götürdünüz, çok kısa zaman önce orada bırakılmışsa ve o kişi koronavirüs hastasıysa, virüs yükü yüksekse elbette risk konusu. Herkesin kendi önlemini alması gerekir, kimsenin maskeyi ortalıkta bırakmaması gerekir. Kazayla böyle bir şey oldu, yapılacak işlem basit. Hızlı şekilde elimizi, yüzümüzü yıkamak, dezenfektan kullanmak yeterli olacaktır. Vatandaşlarımız tatillerini yapsınlar; ama unutmasınlar ki olağandışı bir dönemdeyiz. Fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarını unutmamamız gerekiyor. Suyun içinde de fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanması gerekiyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü
22 Temmuz 2020 23:45		 Bilim Kurulu Üyesi: Hastalık tüm hızıyla devam ediyor
22 Temmuz 2020 15:37
Belediye memuru eski sazlara can veriyor
21 Temmuz 2020 19:46		 Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü
20 Temmuz 2020 23:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı
20 Temmuz 2020 15:41		 Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
20 Temmuz 2020 13:28
'Belki önümüzdeki hafta 500'ün altına inebiliriz'
19 Temmuz 2020 14:26		 Virüsü yenen doktor: Hiç kimse gençliğine, sağlığına güvenmesin
19 Temmuz 2020 11:16
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
19 Temmuz 2020 08:10		 Hastane müdür yardımcısı virüse yakalandı
17 Temmuz 2020 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:03 - Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtan YÖK fuarı 164 ülkeden ilgi gördü14:59 - MEB'den virüsle mücadeleye destek için 30 AR-GE merkezi14:52 - Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinler açıklandı14:50 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:47 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:39 - Çalışanda virüs çıktı, banka şubesi kapatıldı
14:38 - Otomobili ile gişelerin beton bariyerine çarpan onbaşı öldü14:30 - Ayasofya, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak14:24 - 14 yaşındaki Ömer, babasını beklerken fenalaşarak öldü14:17 - İmamoğlu, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Karar birliği yaptık14:14 - İstanbul emniyeti, Ayasofya açılışı için 12/12 sistemine geçti14:09 - Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı
14:06 - Eski Başbakan'ın oğlu, eşine şiddet uygulayıp, aldatmış!14:01 - Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu14:00 - Üniversite 'İş sağlığı ve güvenliği' bölümü mezunlarına başvuru şansı tanımalı13:57 - İstismar mağduru Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü13:55 - 'Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi kaçınılmaz'
13:44 - Bakanlıktan koronavirüs testleriyle ilgili iddialara açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
Gram altının yükselişi devam ediyor
Simülasyonlu KPSS robotu yayında
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
MEB'den hizmet puanı için yeni açıklama
Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi
Erdoğan devreye girdi, hobi bahçeleri teklifi ertelendi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk-ı memnu 1
ttk başkanı'nın istifa etmesi 2
cilt lekeleri 1
Dişini sıkmak 1
Mariano Ferreira Filho 1
karpuz 1
telefonun şarjını bitiren davranışlar 3
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 3
karşıyaka spor kulübü 1
trabzonspor 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam