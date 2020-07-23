Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstismar mağduru Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü
Muş'ta eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı eş tutuklandı. Kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan kardeşi ise serbest bırakıldı.
|23 Temmuz 2020 13:57
|Yazdır
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşayan Fatma Altınmakas, eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
6 çocuk annesi kadın ve eşi karakola giderek S.A'dan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan S.A iki gün sonra serbest bırakıldı. Olaydan bir kaç gün sonra Kazım Altınmakas eşiniöldürdü.
Gözaltına alınan Kazım Altınmakas, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Fatma Altınmakas'ın ailesi cinayetin toplumsal baskı nedeniyle işlendiğini söyledi ve istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Otomobili ile gişelerin beton bariyerine çarpan onbaşı öldü
23 Temmuz 2020 14:38
|14 yaşındaki Ömer, babasını beklerken fenalaşarak öldü
23 Temmuz 2020 14:24
|Belediyeyi 'KCK sözleşmesi'ne göre yönetmekle suçlanıyor
23 Temmuz 2020 13:03
|Tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu öldü
23 Temmuz 2020 12:56
|Pınar Gültekin'in katilinin ailesinden gizlilik talebi
23 Temmuz 2020 11:51
|Adana'da arının soktuğu kişi hastaneye kaldırılırken öldü
23 Temmuz 2020 11:18
|İstanbul Valisi'nden Ayasofya hazırlıkları açıklaması
23 Temmuz 2020 10:14
|Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü
23 Temmuz 2020 08:43
|Bıçakladı, serbest kalınca bu sefer katletti
23 Temmuz 2020 08:41
|Yine bir kadın cinayeti: Uyuyan eşini boğarak öldürdü
23 Temmuz 2020 08:17