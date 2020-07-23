Eski Başbakan'ın oğlu, eşine şiddet uygulayıp, aldatmış!

Mert Çiller ile 11 yıldır evli olan Zeynep Çiller avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde Zeynep Çiller'in iddiaları şöyle anlatıldı: Bir buçuk yıllık flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. İddiaya göre son dönemlerde Mert Çiller, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı.

Kafasını duvardan duvara vurdu: Sözcü'den hayati Arıgan'ın haberine göre; 5 Mayıs'ta Mert Çiller aile konutunda çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller'e şiddet uygulamasının ardından çift karakolluk oldu. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu. Evdeki eşyaları kırmaya başladı. Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 Polis İmdat'ı araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Eve gelen polisler tutanak tutarak Zeynep Çiller'i muayene için hastaneye götüreceklerini belirtti.

Tansu Çiller'den gelinine tehdit: Bu sırada eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda 'Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı. Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Darp raporu ortaya çıktı: 5 Mayıs 2020 tarihli darp raporu boşanma dilekçesinde şöyle yer aldı;

*Sağ parieltalde 2x3 santim boyutunda hematom, *Boyun ön yüzde solda 1 cm yüzeysel çizik, *sol üst kol dış yan yüzde yaklaşık 10x10 cm hematom ve ekimoz alanı var. *Sağ üst koldış yan yüzde 2 adet yaklaşık 10x5 cm boyutlarında hematom ve ekimoz alanı var. *Sol köğrücük kemiği altında yaklaşık 1x3 cm boyutunda ekimoz alanı var. *Sol omuzda 2x1 cm boyunda ekimoz alanı var. *Sağ memede al lateral bölgede 2x1 cm boyutunda ekimoz ve yüzeysel sıyrık var. *Sol meme lateral alt bölge 2 cm yüzeyel çizik var. Sağ üst bacak dış yüzde yaklaşık 5x2 cm boyutunda 2 adet ekimoz alanı var. *Sol üst bacak dış yüzde 5x3 cm ve 2x2 cm boyutunda ekimoz alanı var. *Sağ tibia ön yüzde yaklaşık 2x3 cm boyutunda tespit edildi.

Kum torbasına çevirdi: Yaşadığı son şiddet olayının ardından Zeynep Çiller avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla geçtiğimiz ay İstanbul Aile Mahkemesi'nde zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle boşanma davası açtı. Mert Çiller'in Zeynep Çiller'e pek çok kez şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede 2017'de ise Zeynep Çiller'i kaburgası kırılıncaya kadar döverek adeta bir kum torbasına çevirdiği ifade edildi. Zeynep Çiller'e yönelik işkence boyutuna varan şiddet eylemleri nedeniyle genç kadının sol kulağında yüzde 70 duyma kaybına varan kalıcı ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Sinirini eşinden çıkardı: Dilekçede, Mert Çiller'in her konuyu tartışmaya çevirdiği eşine; çocukların, çalışanların, aile fertlerini ve arkadaşlarının önünde bağırdığı, aşağıladığı, tartakladığı ve dövdüğü ileri sürüldü. Dilekçede, "Çalışanlarına, iş ortağı olan kardeşine ya da annesine sinirlenen Mert Çiller'in hırsını adeta kum torbası haline getirdiği eşi Zeynep Çiller'den almakta, hemen her fırsatta hayati tehlike yaratacak şekilde döverek duvardan duvara fırlatmaktadır" denildi.

Psikolojik şiddet uygulandı: Mert Çiller'in eşine sürekli sinkaflı küfürler söylediğinin yer aldığı dilekçede, Zeynep Çiller'in Mert Çiller'e bir şey söylemek için seslendiğinde Mert Çiller'in "Efendim ananın a..." şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü. Zeynep Çiller'in şiddet ve dayak, ağır psikolojik ve fiziksel şiddete çocukları aile ortamında büyümeleri için katlandığının yer aldığı ifade edilen dilekçede, evlilik sürecinde psikolojisi bozularak ağır depresyona girdiği, psikolojik destek aldığı kaydedildi.

Eskort kadınlarla zina: Dilekçede Mert Çiller'in Beyoğlu Asmalımescit'te sahibi olduğu 3 ayrı butik otelinde eskort kadınlarla günübirlik cinsel ilişkiler kurduğu ileri sürüldü. Mert Çiller'in bu eylemlerinin de cinsel şiddete yönelik bir davranış olduğu belirtildi. Aşırı alkol ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Mert Çiller'in, Tansu Çiller'in siyasi gücü sayesinde birçok kez Balıklı Rum Hastanesi'nde farklı isimlerle alkol tedavisi için yatırıldığı ileri sürüldü.

Tansu Çiller aile birliğine müdahale etti: Tansu Çiller'in otoriter kişilik yapısının çiftin aile birliğini kötü etkilediğinin yer aldığı dilekçede, Zeynep Çiller kayınvalidesinin hemen her konuda kendisine müdahale ettiğini, çocuklarıyla ilgili konularda karar alınmasını engellediğini belirtti. Tansu Çiller'in gelinin annesi ile görüşmesini ve dünürlerinin ortak konuta gelmesine izin vermediği de ileri sürüldü.

Rapor ve fotoğraflar delil oldu: Çiftin evliliğinin yıkılmasında Mert Çiller'in evlilik süresi boyunca zina ve sadakatsizlikte bulunduğunun yer aldığı dilekçede, eşine aile içi şiddet, tehdit, yıldırma, sindirme, psikolojik ve ekonomik şiddet ve baskı uygulayarak ağır kusurlu olduğu iddia edildi. Mahkemeye delil olarak Zeynep Çiller'in darp raporu ve fotoğrafları, olay günü polislerin tutanağı değiştirmeye yönelik söylemlerinin yer aldığı ses kayıtları delil olarak sunuldu.

Çocuklarına da şiddet uyguluyor: 10 ve 5 yaşındaki çocuklarının velayetinin annesine verilmesinin istendiği dilekçede, Mert Çiller'in çocuklarına da şiddet uyguladığı, çocuklarını da şiddete teşvik ederek olumsuz rol model olduğu belirtildi. Zeynep Çiller, dilekçesinde Mert Çiller'in kendisi için aylık 150 bin TL, çocuklar içinde 75'er bin TL'den 150 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL nafaka, 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL de tazminat ödemesini istedi.

Aile konutu Zeynep Çiler'e özgülendi: Zeynep Çiller İstinye Park evlerindeki aile konutunun kendisi ve çocuklara tahsisini istedi. Aile Mahkemesi bu talebi kabul ederek, konutu Zeynep Çiller'e özgüledi. Mahkeme ayrıca çocuklar ve anne için Mert Çiller'in ayda toplam 30 bin TL nafaka ödemesine hükmetti. Zeynep Çiller'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu, mahkemeden Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5. maddesi gereğince Mert Çiller aleyhine 6 aydan az olmamak üzere tedbir kararı verilerek aile konutundan uzaklaştırılmasını ve Zeynep Çiller'e yaklaşmamasını talep etti. Mahkeme avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun talebini kabul ederek Mert Çiller'in 3 ay süreyle konuta ve eşine yaklaşmamasına karar verdi.

Evden çıkarıldı sokakta kaldı: Zeynep Çiller'in boşanma davası açarak 12 yıldır oturduğu İstinye Park'taki aile konutunu mahkemenin kendisine özgülenmesinden sonra, önceki gün çocuklarıyla birlikte sokakta kaldı. Konutun sahibi olan Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller ile 1 Ocak 2020 tarihli aralarında kira sözleşmesi bulunduğunu ve oğlunun kirasını ödemediği gerekçesiyle tahliye davası açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi jet karar ile konutun tahliyesine karar verdi. Karar aynı gün taraflara tebliğ oldu ve kesinleşti. Yasal süre 10 gün beklendikten sonra Zeynep Çiller ve çocukları evde olmadığı zamanda konut tamamen boşaltıldı. Zeynep Çiller'in çamaşırlarına kadar evden her şey tahliye edilerek dairenin anahtarı Tansu Çiller'e teslim edildi.