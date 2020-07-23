Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı
|23 Temmuz 2020 14:09
|Yazdır
Medyaradar'ın haberine göre, sunucunun yeni adresi ise Ciner'in bir başka kanalı olan Show TV olacak.
Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv'deyim artık.
Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun."
Ünlü ekran yüzü son olarak 2016 yılında CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra tekrar eski yuvası olan Habertürk'e geri dönmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ayasofya, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak
23 Temmuz 2020 14:30
|Virüsle mücadele eden doktorlar, meslektaşları için klip hazırladı
23 Temmuz 2020 12:44
|Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak
23 Temmuz 2020 12:06
|Beyaz yakalılar, salgın sürecinde evden çalışmaktan memnun
23 Temmuz 2020 11:45
|Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
23 Temmuz 2020 11:40
|Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun'uyarısı
23 Temmuz 2020 11:16
|Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi
23 Temmuz 2020 10:10
|Hatalı basılmış 50 TL'yi, değerinin bin 500 katına satıyor
23 Temmuz 2020 09:55
|Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak
23 Temmuz 2020 09:42
|DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı
23 Temmuz 2020 09:00