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Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı

Habertürk suncusu Didem Arslan Yılmaz, kurum ile yollarını ayırdığını duyurdu.
 23 Temmuz 2020 14:09
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Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı

Medyaradar'ın haberine göre, sunucunun yeni adresi ise Ciner'in bir başka kanalı olan Show TV olacak.

Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv'deyim artık.

Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun."

Ünlü ekran yüzü son olarak 2016 yılında CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra tekrar eski yuvası olan Habertürk'e geri dönmüştü.
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