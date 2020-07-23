İstanbul emniyeti, Ayasofya açılışı için 12/12 sistemine geçti
Son hazırlıkları tamamlanan ve 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılışı yapılacak olan Ayasofya Camisi için İstanbul Emniyeti birimlere gönderdiği yazıyla ikinci bir emre kadar 12/12 çalışılacağını bildirdi
|23 Temmuz 2020 14:14
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Son hazırlıkları tamamlanan ve 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılışı yapılacak olan Ayasofya Camisi için İstanbul Emniyeti birimlere gönderdiği yazıyla ikinci bir emre kadar 12/12 çalışılacağını bildirdi.
Gelen yazıda 23.07.2020 sabah saat 08.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar tüm birimler 12/12 çalışma sistemine göre görev yapacaktır bilgisi yer aldı.
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