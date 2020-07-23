İmamoğlu, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Karar birliği yaptık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'daki ulaşım sorununu çözmek için pazartesi günü Ankara'ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü. Görüşme sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Soylu elinde telefon "Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak" diyerek herkesin duyması için diafonu açtı.

İmamoğlu, o görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Adalar'daki elektrikli araçlar ile ilgili sonuç çıktı. Bugün UKOME'de kararlar alınacak. Bir takım takviye, destekleyici ve bazı sıkıntıları giderici kararlar alınacak. Sayın İçişleri Bakanımız ile iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Hem bizden, hem İstanbul Valiliği'nden hem de bakan yardımcısı olmak üzere yetkililer katıldı.

''Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgi göstermesi beni mutlu etmiştir"

Çözüm arayışı psikoloji ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir. Sayın Soylu'ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına telefonla dahi olarak katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir" dedi.

"Yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliği yaptık"

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başka bir konu konuştunuz mu" sorusunu üzerine Ekrem İmamoğlu, "Yeni araçları konuştuk. Faytonların gittiğini hatta Türkiye'nin farklı yerlerine hizmet vermek adına dağıldığını hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de İçişleri bakanımıza anlattım. Yeni araçların geçici olarak hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Bu yaklaşık bir yıl olacak. Bu bir yıl içerisinde de tescillenebilir. Adaya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliği yaptık. O konuda AR-GE çalışmalarına hatta vatandaşımızı içine katan çalışmaları da başlattık" diye konuştu.

"Ayasofya için davetiye gelmedi"

Ayasofya Camisi'nin açılışı için davet almadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu," Davetiye gelmedi. Büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri yerine getiriyoruz. Sayın valimizle konuştuk. Görevlendirme istedi. Hem genel sekreterimize hem de genel sekreter yardımcılarımızı görevlendirdik.

''Tedbirler için arkadaşlar gereken vazifeyi yerine getiriyor''

Orada on binlerce seccade dağıtımından tutun, bütün tuvaletleri lavobaları hizmete sokmaktan tutun, İETT otobüslerinin Yenikapı'da araçların park edilip taşınmasına varıncaya kadar lojistik, güvenlik, temizlik bütün ekiplerimizle Sultanahmet civarında, valiliğimizin ön gördüğü ne varsa yerine getiriyoruz . Yarın Ayasofya Camii'nde düzenlenecek Cuma namazı süresince bütün tedbirlerin alınması konusunda arkadaşlarım gereken vazifesini yerine getiriyor. Bana davetiye gelmedi. Her vatandaş gibi benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen herkes gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'ndeyim" dedi.