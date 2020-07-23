14 yaşındaki Ömer, babasını beklerken fenalaşarak öldü
|23 Temmuz 2020 14:24
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Manavgat- Antalya D400 karayolu Hatıplar Kavşağı yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Ömer Dilber bisikletiyle babasının arkadaşına ait iş yerinin önüne gelerek beklemeye başladı. Bisikletini kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına dayayan Ömer Dilber, bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Ömer Dilber için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Çevredekilerin kolonya ve suyla ayıltılmaya çalıştığı Ömer Dilber'e ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen Ömer Dilber, kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilen Dilber'in son birkaç yıldır da zaman zaman baygınlık geçirdiği öğrenildi. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ömer Dilber'in bu yıl Ilıca Ortaokulu'ndan mezun olduğu ve Manavgat'taki Genç Saray Spor'un altyapı takımında futbol oynadığı belirtildi.
Öte yandan Ömer Dilber'in fenalaştığı anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
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