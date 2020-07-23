Ayasofya, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak
|23 Temmuz 2020 14:30
|Yazdır
Ayasofya Camisi'nin cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacağı yarınki programda, toplumun tüm kesiminden davetliler yer alacak.
Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararının ardından, tarihi gün için gerekli bütün hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde tamamladı.
Diyanet İşleri Başlanlığınca, caminin kapasitesi, camide devam eden restorasyon çalışmaları titizlikle takip edilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle, kılınacak ilk cuma namazı için çeşitli tedbirler alındı. Bu çerçevede tüm camilerde olduğu gibi Ayasofya'da da sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak, kısıtlı sayıda cemaat alınmasına karar verildi.
Cuma namazını kılmak üzere caminin açılışında hazır bulunacak cemaatin, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak geniş ve zengin bir yelpazeyi yansıtması için çalışıldı.
Namaza erkek-kadın, genç-yaşlı bütün vatandaşları temsilen her meslekten gruplar davet edildi.
Bürokratların yanı sıra gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, engelli vatandaşlar, akademisyenler, öğretmenler, esnaf ve sanatkarlar, işçi ve memurlar, asker ve polisler, sağlık çalışanları, hukukçular, yazar, edebiyatçı ve sanatçılar, uluslarası gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin genel yayın yönetmenleri, ilim dünyasından isimler, açılışta hazır bulunacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı
23 Temmuz 2020 14:09
|Virüsle mücadele eden doktorlar, meslektaşları için klip hazırladı
23 Temmuz 2020 12:44
|Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak
23 Temmuz 2020 12:06
|Beyaz yakalılar, salgın sürecinde evden çalışmaktan memnun
23 Temmuz 2020 11:45
|Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
23 Temmuz 2020 11:40
|Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun'uyarısı
23 Temmuz 2020 11:16
|Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi
23 Temmuz 2020 10:10
|Hatalı basılmış 50 TL'yi, değerinin bin 500 katına satıyor
23 Temmuz 2020 09:55
|Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak
23 Temmuz 2020 09:42
|DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı
23 Temmuz 2020 09:00