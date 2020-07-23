Merkez Bankası rezervleri azaldı
|23 Temmuz 2020 14:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 381 milyon dolar azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|
Tarih
|
Altın Rezervleri
|
Brüt Döviz Rezervleri
|
Toplam Rezervler
|
28.12.2018
|
19.950
|
71.980
|
91.930
|
25.01.2019
|
19.862
|
73.470
|
93.332
|
22.02.2019
|
20.549
|
79.122
|
99.671
|
29.03.2019
|
20.834
|
75.408
|
96.242
|
26.04.2019
|
20.432
|
73.284
|
93.716
|
31.05.2019
|
20.517
|
75.038
|
95.555
|
28.06.2019
|
22.853
|
73.544
|
96.397
|
26.07.2019
|
23.417
|
74.971
|
98.388
|
29.08.2019
|
25.709
|
75.796
|
101.505
|
27.09.2019
|
26.051
|
75.655
|
101.706
|
25.10.2019
|
26.481
|
78.504
|
104.985
|
29.11.2019
|
26.475
|
78.274
|
104.749
|
27.12.2019
|
25.079
|
81.240
|
106.319
|
31.01.2020
|
27.520
|
74.856
|
102.376
|
28.02.2020
|
30.411
|
77.414
|
107.825
|
27.03.2020
|
31.325
|
64.081
|
95.406
|
30.04.2020
|
34.786
|
51.457
|
86.243
|
08.05.2020
|
34.684
|
51.149
|
85.833
|
15.05.2020
|
35.535
|
48.894
|
84.429
|
22.05.2020
|
36.812
|
55.595
|
92.407
|
29.05.2020
|
36.667
|
54.360
|
91.027
|
05.06.2020
|
36.610
|
55.610
|
92.220
|
12.06.2020
|
37.579
|
55.483
|
93.062
|
19.06.2020
|
38.371
|
53.222
|
91.593
|
26.06.2020
|
38.821
|
51.417
|
90.238
|
03.07.2020
|
39.160
|
51.344
|
90.504
|
10.07.2020
|
40.425
|
49.611
|
90.036
|
17.07.2020
|
40.229
|
49.230
|
89.459
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