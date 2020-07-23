Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinler açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı
|23 Temmuz 2020 14:52
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı.
Yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu imam olarak atandı.
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Evlad-ı Fatihan'ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Yarın yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşacak Ayasofya Cami-i Şerifi'nde görevlerine başlayacak olan imam ve müezzinlerimize yeni görevlerininin hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak utandırmasın. pic.twitter.com/fLMBKNRAP8Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 23, 2020
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