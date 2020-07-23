MEB'den virüsle mücadeleye destek için 30 AR-GE merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini harekete geçirerek, ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesini sağladı. Mesleki eğitim kurumları dezenfektan, maske, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük ve tulumun ötesinde solunum cihazı, maske makinesi gibi çok sayıda ürünü hızla üreterek, başta sağlık çalışanları olmak üzere kullanıma sundu. Meslek liseleri bünyesinde üretilen bazı ürünler, yurt dışına da ihraç edildi.

30 AR-GE merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, bu üretim kapasitesini geliştirmek ve mesleki eğitimi güçlendirmek için AR-GE dönemi başlatmıştı. Çalışmalarını tamamlayan MEB, 16 ilde belirlediği 30 AR-GE merkezini açıkladı. Bu kapsamda İstanbul'da 10, Ankara'da 3, Bursa'da 3, Konya'da 2, Denizli, Düzce, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Samsun, Sivas, Erzurum, Tekirdağ ve Tokat'ta birer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde AR-GE merkezleri kuruldu.

"Ürünler yurt dışına ihraç edildi"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, güçlenen mesleki eğitimin Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde üretim kapasitesini artırarak yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. Özer, "Covid-19 salgın günlerinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde solunum cihazından, maske makinesine, video laringoskop cihazından hava filtrasyon cihazlarına kadar çok sayıda ürün üretilebildi. Mesleki eğitimde ilk kez üretilen ürünler yurt dışına ihraç edildi. Mesleki eğitimde eğitim-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hem mesleki eğitimin kalitesini artıracak hem de mezunların istihdam edilebilirliklerini artıracaktır" dedi.

Patent, marka dönemi

AR-GE merkezlerini altyapı ve üretim kapasitelerine göre belirlediklerini ifade eden Özer, şunları söyledi: "Her bir AR-GE merkezini ülkenin öncelikli araştırma alanları ile ilişkilendirerek bu alanlarda ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tescil işlemlerine ağırlık vereceğiz. İlave yatırımlarla araştırma kapasitelerini destekleyeceğiz. Ayrıca AR-GE merkezinin tematik alanı ile ilişkili mesleki eğitim alanlarında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini de bu merkezlerde organize etmeyi planlıyoruz."

"30 ile sınırlı olmayacak"

Her bir AR-GE merkezinin performansını bir yıllık periyotlarda izleyeceklerinin altını çizen Özer, "AR-GE merkezi 30 sayısı ile sınırlı olmayacak. Her bir alanda diğer okullarımızın araştırma kapasitelerini de destekleyeceğiz ve başarılı olanları ilgili alanlarda yeni AR-GE merkezleri olarak belirleyeceğiz. Dolayısıyla, üretim ve fikri mülkiyet kapasitesini tüm okullarımızda yaygınlaştırmak istiyoruz. 30 AR-GE merkezinin belirlenmesinde katkılarından dolayı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca AR-GE merkezi olarak seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin yöneticilerini ve öğretmenlerini, söz konusu il yöneticilerimizi gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AR-GE okulları

Ankara'da ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Denizli İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi, Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Sarıyer Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş İSOV - Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli, Gebze Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyşehir Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun Atakum Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tokat Merkez Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.