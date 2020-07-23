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Bu manzara ile sıfır vaka mümkün mü?

Eskişehir'in yoğunluk yaşanan bazı bölgelerinde vatandaşların özellikle sosyal mesafeyi hiçe sayarak kalabalıklar arasında yaz keyfini çıkardığı görüntüler, 'Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak' dedirttiriyor
 23 Temmuz 2020 15:12
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Bu manzara ile sıfır vaka mümkün mü?

Eskişehir'in yoğunluk yaşanan bazı bölgelerinde vatandaşların özellikle sosyal mesafeyi hiçe sayarak kalabalıklar arasında yaz keyfini çıkardığı görüntüler, 'Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak' dedirttiriyor.

Dünyaya yayılan Korona virüs nedeniyle aylardır evde kalan vatandaşlar, artık virüsün tehlikelisini neredeyse tamamen unuttu. Türkiye'de binlerce insanın canı alan virüse karşı kendi ve aileleri için tedbir alması gereken bazı vatandaşlar kurallarını hiçe saymayı sürdürüyor. Covid-19 vakasının azalmasıyla duyurulan yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak dışarıya çıkması gereken vatandaşlar, mesafesiz yazın keyiflini çıkartıyor. Her platformunda Türkiye'de sınıf vaka görülmesi için her gün sosyal mesafeyi ve maske kuralına dikkat çekilirken, bazı vatandaşların bu uyarıları pek de dikkate almadığı gözleniyor.

Bugün Eskişehir Hamam Yolu bölgesinde çekilen fotoğraflarda ortaya çıkan manzaralar, Türkiye'nin sıfır vaka hayalinden çok uzak olduğu anlatıyor. Öğle saatlerinde Hamam yolunda bulunan Çarşı Cami ve çevresinde vatandaşların sosyal mesafesiz yaz keyfi, bölgede duyarlı vatandaşları endişelendirirken, 'Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak' dedirttiriyor.

Bebekler bile aynı kalabalık arasında

Eskiden su kanalın olduğu yerde yeni inşa edilen kaldırım ve büyük ağaçların altında oturanların bazıları dondurma ve soğuk içeceklerle serinlemek ve hemen yakınında olanla keyifli sohbetle meşgulken, Korona virüs tehlikelisini dikkate almadıkları gözleniyor. 7'den 70'e kadar her yaşta insanların bulunduğu bölgede, ailece gelenler bebeklerini bile aynı kalabalık arasında bırakıyor. Hiç maske takmayanların dışında bazı vatandaşların maskeleri çene, el ve kollarında bulunurken, bazıları ise sadece kulaklarına takıyor. Ayrıca maskelerini düzgün takanların çoğu da sosyal mesafeyi pek dikkate almayarak yazın tadını çıkartıyor.
İhlas Haber Ajansı
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