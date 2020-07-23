AK Partili Turan: Barışın artık bu milletle
|23 Temmuz 2020 15:21
|Yazdır
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Libya'da/Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? diyen, 15 Temmuz'a tiyatro, YPG için 'Komşumuz olsun' diyen, her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeyi bir görev bilen anlayışın Ayasofya Camisi'nin açılışında olmamasını da gayet iyi anlıyoruz. Barışın artık bu milletle." ifadesini kullandı.
Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm liderlerin Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması programına katılmasının tarihe, zamana ve mekana karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Siyasi farklılıkların baştacı olduğunu ancak belli konularda ortak duyguların bulunması gerektiğini ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:
"Katılmayanı zorla getirecek halimiz yok ama tekrar düşünmekte fayda var. Fakat 'Libya'da/Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diyen, 15 Temmuz'a tiyatro, YPG için 'Komşumuz olsun' diyen, her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeyi bir görev bilen anlayışın Ayasofya Camisi'nin açılışında olmamasını da gayet iyi anlıyoruz. Barışın artık bu milletle."
Turan, mesajında ayrıca "Yunanistan Kilisesi, Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz gününde yas tutma kararı aldı" içerikli bir haberin görseline de yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Partili Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
23 Temmuz 2020 16:35
|Belediye başkanı, ilçe başkanına zarf içinde 'salatalık' gönderdi
23 Temmuz 2020 15:47
|YAŞ kararları açıklandı
23 Temmuz 2020 15:28
|İbrahim Kalın: Tehdit veya yaptırım söylemlerini asla kabul etmeyiz
23 Temmuz 2020 15:10
|İmamoğlu, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Karar birliği yaptık
23 Temmuz 2020 14:17
|Eski Başbakan'ın oğlu, eşine şiddet uygulayıp, aldatmış!
23 Temmuz 2020 14:06
|'Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi kaçınılmaz'
23 Temmuz 2020 13:55
|Merkel devreye girip Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlığın önüne geçti
23 Temmuz 2020 12:46
|Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor
23 Temmuz 2020 12:39
|Fatih Erbakan Ayasofya Camisi açılışına katılacak
23 Temmuz 2020 12:21