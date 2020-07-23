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YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. TSK'daki general ve amiral sayısı 226'dan 247'ye yükseldi
 23 Temmuz 2020 15:28
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. 15 Temmuz gazisi Tuğgeneral Davut Ala da tümgeneral oldu.

KARA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe terfi etti.

DENİZ KUVVETLERİ

Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe terfi etti.

HAVA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe etti.

* 17 general ve bir amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

* 51 albay general oldu.

* 35 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı.

* 294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı.

* 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

* 226 olan general ve amiral sayısı 247'ye yükseltildi.

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Memurlar.Net
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