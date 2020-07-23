1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EPDK'den 'ödemeli kargo' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bir kargo şirketi aracılığıyla kurumun adı kullanılarak farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi
 23 Temmuz 2020 15:42
Yazdır
EPDK'den 'ödemeli kargo' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bir kargo şirketi aracılığıyla kurumun adı kullanılarak farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu kargoların bir kısmı için ödeme yapılarak teslim alındığına ilişkin şikayetlerin kuruma iletildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumun adı kullanılarak kargo şirketi aracılığıyla akaryakıt istasyonları dahil farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiği, bir kısmı için ödeme yapılarak kargonun alındığına ilişkin şikayetler kurumumuza iletilmiştir. Kurumumuz tarafından bayi ve ilgili derneklerle irtibata geçilerek bu ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında kargoyu teslim almamaları ve ödeme yapmamaları hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir kamu kurumu olan EPDK'nin ilgililere kapıda ödemeli herhangi bir evrak göndermesi söz konusu değildir. Vatandaşların ve bayilerin mağduriyet yaşamamaları bakımından bu konuda dikkatli olmaları, gelen gönderinin adresine ve şirket unvanına dikkat etmeleri, en ufak bir kuşku halinde ilgili güvenlik birimleriyle irtibata geçmeleri önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak
23 Temmuz 2020 14:30		 Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı
23 Temmuz 2020 14:09
Virüsle mücadele eden doktorlar, meslektaşları için klip hazırladı
23 Temmuz 2020 12:44		 Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak
23 Temmuz 2020 12:06
Beyaz yakalılar, salgın sürecinde evden çalışmaktan memnun
23 Temmuz 2020 11:45		 Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
23 Temmuz 2020 11:40
Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun'uyarısı
23 Temmuz 2020 11:16		 Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi
23 Temmuz 2020 10:10
Hatalı basılmış 50 TL'yi, değerinin bin 500 katına satıyor
23 Temmuz 2020 09:55		 Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak
23 Temmuz 2020 09:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Sağlık Bakanlığı İller Arası Atama Sonuçlarını Açıkladı16:42 - Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu16:35 - AK Partili Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki16:30 - BİM, Disiplin cezalarında bir alt ceza uygulamasında, asıl cezayı vermeye yetkili disiplin amiri veya kurulunun yetkili olduğuna karar verdi16:24 - 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı16:18 - Sosyal medya düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda
16:15 - Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren emniyet müdürü yakalandı16:10 - CHP'li İBB, hediyelere 1 milyon 226 bin 605 lira ödemiş16:05 - Caretta caretta yuvalama alanına giren iş makinesi yumurtaları telef etti16:03 - Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:48 - Trafikteki dehşet anlarını kaydettiler15:47 - Belediye başkanı, ilçe başkanına zarf içinde 'salatalık' gönderdi
15:42 - EPDK'den 'ödemeli kargo' açıklaması15:33 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası15:28 - YAŞ kararları açıklandı15:21 - AK Partili Turan: Barışın artık bu milletle15:12 - Bu manzara ile sıfır vaka mümkün mü?
15:10 - İbrahim Kalın: Tehdit veya yaptırım söylemlerini asla kabul etmeyiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
Simülasyonlu KPSS robotu yayında
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
YAŞ kararları açıklandı
Gram altının yükselişi devam ediyor
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi
MEB'den hizmet puanı için yeni açıklama
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
Belediye başkanı, ilçe başkanına zarf içinde 'salatalık' gönderdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pınar gültekin 2
turgutluspor 3
hibiskus çayı 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
sokak lambası 1
letgo'da bir şey satamamam 2
evli olup bekar kalmak 2
masum 1
Mariano Ferreira Filho 1
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 3
SON İLANLAR
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kangal Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam