EPDK'den 'ödemeli kargo' açıklaması
|23 Temmuz 2020 15:42
|Yazdır
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bir kargo şirketi aracılığıyla kurumun adı kullanılarak farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.
EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu kargoların bir kısmı için ödeme yapılarak teslim alındığına ilişkin şikayetlerin kuruma iletildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurumun adı kullanılarak kargo şirketi aracılığıyla akaryakıt istasyonları dahil farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiği, bir kısmı için ödeme yapılarak kargonun alındığına ilişkin şikayetler kurumumuza iletilmiştir. Kurumumuz tarafından bayi ve ilgili derneklerle irtibata geçilerek bu ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında kargoyu teslim almamaları ve ödeme yapmamaları hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir kamu kurumu olan EPDK'nin ilgililere kapıda ödemeli herhangi bir evrak göndermesi söz konusu değildir. Vatandaşların ve bayilerin mağduriyet yaşamamaları bakımından bu konuda dikkatli olmaları, gelen gönderinin adresine ve şirket unvanına dikkat etmeleri, en ufak bir kuşku halinde ilgili güvenlik birimleriyle irtibata geçmeleri önem arz etmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ayasofya, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak
23 Temmuz 2020 14:30
|Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı
23 Temmuz 2020 14:09
|Virüsle mücadele eden doktorlar, meslektaşları için klip hazırladı
23 Temmuz 2020 12:44
|Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak
23 Temmuz 2020 12:06
|Beyaz yakalılar, salgın sürecinde evden çalışmaktan memnun
23 Temmuz 2020 11:45
|Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
23 Temmuz 2020 11:40
|Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun'uyarısı
23 Temmuz 2020 11:16
|Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi
23 Temmuz 2020 10:10
|Hatalı basılmış 50 TL'yi, değerinin bin 500 katına satıyor
23 Temmuz 2020 09:55
|Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak
23 Temmuz 2020 09:42