5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkarak çarptığı otomobildeki 5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barham idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İzmit Belediyesi'ne ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil ise yoldan çıkarak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişi sıkışırken, kamyon sürücüsü yaralanmadan kurtuldu.

Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan 5 kişi çıkartıldı. Sıkıştıkları yerden çıkartılan Göktuğ Barhan, Erhan Barhan, Serhan Barhan, Duygu Barhan isimli 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan 3 kişi ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen 3 yaralıdan 1'i de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç, Körfez Asri Mezarlığına kılınan cenaze namazlarının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Feci kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Kazada yara almadan kurtulan sürücü Samet K. ise Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söyleyen sürücü Samet K., sevk edildiği Kandıra Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.