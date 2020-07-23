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AK Partili Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir." değerlendirmesini yaptı.
 23 Temmuz 2020 16:35
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AK Partili Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Türkiye'ye karşı kullanılan dilin bir panik dili olduğunu belirten Çelik, Macron'un el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklediğine işaret etti.

Macron'un Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde durduğunun altını çizen Çelik, "Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü." ifadesini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanına defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde işin doğrusunu anlattığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı. Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir."
Anadolu Ajansı
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