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Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu

İstanbul Adalar'da elektrikli araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.
 23 Temmuz 2020 16:42
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Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu

Faytonun kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da ücret tarifesi belirlendi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

ADATAKSİNİN ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Turistler için ise açılış ücreti 15 lira, kilometre başına eklenecek ücret de 12 lira olarak kararlaştırıldı.

7 HAT, 60 ARAÇ HİZMET VERECEK

Ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanacağı Adalar'da, 7 hat hizmet verecek. Buna göre BA-1 numaralı hat Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran, BA-2 numaralı hat Çarşı-Maden-Nizam, BA-3 numaralı hat Lunapark meydanı büyük tur, HA-1 numaralı hat Çarşı-Akçakoca-İtfaiye, HA-2 numaralı hat Çarşı-Çam Limanı, BU-1 numaralı hat Çarşı-Kalpazankaya, KA-1 numaralı hat ise Çarşı-Narçiçeği olmak üzere vatandaşların ulaşımını sağlayacak.

Toplu ulaşım güzergahı 9 kilometre olan Büyükada'da 40 araç, 3 kilometre olan Heybeliada'da 10 araç, güzergahları 3 kilometre olan Burgazada ve Kınalıada'da 5'er araç hizmet verecek. Böylelikle adalarda toplu ulaşım için kullanılacak araçların toplam sayısı 60 olacak.
DHA
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