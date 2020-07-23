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Sağlık Bakanlığı İller Arası Atama Sonuçlarını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 4557 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
 23 Temmuz 2020 16:51
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Sağlık Bakanlığı İller Arası Atama Sonuçlarını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası bugün (23.07.2020) noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirerek sonuçları açıkladı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı, Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanarak sonuçlar açıklandı.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Atama sonuçları için tıklayın

Memurlar.Net
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