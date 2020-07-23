Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
|23 Temmuz 2020 17:03
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Şura kararları kapsamında 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.
Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı:
- Korgeneral Zekai Aksakallı
- Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol
- Tuğgeneral Salim Afgün
- Tuğgeneral Ahmet Ömercikli
- Tuğgeneral Ercan İlhan
- Tuğgeneral Aykut Tonbul
- Tuğgeneral Mehmet Özaydın
- Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan
- Tuğgeneral Mehmet Salih Akay
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
- Tuğamiral Aydın Eken
- Tuğamiral Levent Kerim Uça
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
- Tuğgeneral İbrahim Dülger
- Tuğgeneral Ercan Teke
- Tuğgeneral Hasan Basri Meşe
- Tuğgeneral Alper Ketencioğlu
- Tuğgeneral Ümit Yıldız
Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
- Orgeneral İsmail Metin Temel
- Tuğgeneral Altan Er
- Tuğgeneral İsmail Şanlı
- Tuğgeneral Mahmut Altun
- Tuğgeneral Mehmet Kip
- Tuğgeneral Aydoğan Budakçı
- Tuğgeneral Hakan Yiğittürk
- Tuğgeneral Ersin Altay
- Tuğgeneral Zafer Yaşar Celep
- Tuğgeneral Nurettin Kutluyuva
- Tuğgeneral İsmail Amanvermez
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
- Tuğamiral İlker Özkan
- Tuğamiral Hakan Ercan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
- Tümgeneral Reha Ufuk Er
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