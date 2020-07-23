Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

BİM, DİSİPLİN CEZALARINDA BİR ALT CEZA UYGULAMASINDA, ASIL CEZAYI VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN AMİRİ VEYA KURULUNUN YETKİLİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ Disiplin cezalarında bir alt ceza uygulamasına gidildiği hallerde, bu cezayı vermeye herhangi bir disiplin amirinin değil, asıl cezayı vermeye yetkili disiplin amiri veya kurulunun yetkili olduğuna dair yargı kararı.