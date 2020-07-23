Pınar'ın katili tek kişilik hücrede
|23 Temmuz 2020 17:27
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, eski erkek arkadaşı, evli, 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı. Menteşe ilçesinde bar işleten Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis'te toprağa verildi.
Cemal Metin Avcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 gün önce adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Cezaevi'nde tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Öte yandan zanlının ailesi ise savcılığa başvurarak, Pınar Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellenmesi için gizlilik kararı talep ettiği ortaya çıktı.
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