Çeyrek altından yeni rekor: 672 TL

GÜVENLİK GÜÇLERİ DRONELERİ RETİNAR İLE YAKALAYACAK Drone tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin kullanımına yeni radar sistemleri kazandırıldı. Sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA), diğer bir ismiyle drone sistemleri, son yıllarda özellikle terör örgütleri tarafından kolayca tedarik edilebilmeleri ve kullanılmaları sebebiyle güvenlik güçleri için önemli bir tehdit oluşturuyor.