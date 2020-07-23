Çeyrek altından yeni rekor: 672 TL
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 672,00 liradan işlem gördü
|23 Temmuz 2020 17:40
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 414,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 672,00 lira, Cumhuriyet altını 2.749,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 414,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|408,80
|409,00
|414,00
|414,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.694,00
|2.715,00
|2.728,00
|2.749,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|373,00
|377,00
|377,50
|381,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.633,00
|2.653,00
|2.666,00
|2.686,00
|Yarım Ziynet
|1.316,00
|1.326,00
|1.333,00
|1.343,00
|Çeyrek Ziynet
|658,00
|663,00
|667,00
|672,00
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