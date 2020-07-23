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Çeyrek altından yeni rekor: 672 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 672,00 liradan işlem gördü
 23 Temmuz 2020 17:40
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Çeyrek altından yeni rekor: 672 TL

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 414,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 672,00 lira, Cumhuriyet altını 2.749,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 414,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 408,80 409,00 414,00 414,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.694,00 2.715,00 2.728,00 2.749,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 373,00 377,00 377,50 381,50
Lira(Tam) Ziynet 2.633,00 2.653,00 2.666,00 2.686,00
Yarım Ziynet 1.316,00 1.326,00 1.333,00 1.343,00
Çeyrek Ziynet 658,00 663,00 667,00 672,00
Anadolu Ajansı
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