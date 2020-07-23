Türkiye, İsveç'ten Tunç Devri'nden kalma 4 baltanın iadesini istiyor
|23 Temmuz 2020 17:54
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Türkiye, yasa dışı yollarla İsveç'e kaçırılan Tunç Devri'nden kalma 4 baltanın iadesini istiyor.
Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelesi devam ediyor. Türkiye, Fransız kaçakçılar tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve İsveç'teki Ulusal Devlet Müzesi'nde sergilenen Tunç Devri'nden kalma 4 baltanın iadesini istiyor. İsveç'te bir radyo programında konuşan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Sekreteri Hüseyin Özen, "Bu antik değerlerin yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığını tahmin ediyoruz. Baltaların Tunç Devri'nden kalma ve Hitit Krallığına kadar uzanan bir tarihe sahip olduğuna inanılıyor. Bu antik nesnelerin Türkiye'den yurtd ışına çıkarılması yasaktır" ifadelerini kullandı.
Özen, "Biz bu konuda İsveçlileri suçlamıyoruz. Bu antik nesneleri kaçak yollarla satışa çıkartan bayiden davacıyız" dedi. Özen, son 15 yılda 4 binden fazla kültürel varlığın çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iade edildiğini de açıkladı.
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