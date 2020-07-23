Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde son hazırlıkları inceliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor
|23 Temmuz 2020 18:15
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik ediyor.
Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yapıyor.
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekliyor.
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