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Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il

Bakan Fahrettin Koca, günün vaka sayılarına ilişkin; 'Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.' dedi.
 23 Temmuz 2020 20:02
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Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il

Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. http://covid19.saglik.gov.tr " ifadelerini kullandı.

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