'Sosyal medya ile ilgili bir muhataplık sorunu yaşıyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin "Sadece bugüne dair değil, geleceğe dair de çok önemli bir düzenleme yaptığımız kanaatindeyim." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin imza sahiplerinden biri olarak sunum yapan Özlem Zengin, 2 yıllık süre zarfında kanun çalışmalarından en önemlilerinden birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Sadece bu güne dair değil, geleceğe dair de çok önemli bir düzenleme yaptığımız kanaatindeyim." ifadesini kullanan Zengin, sosyal medyaya yönelik düzenlemenin hakiki bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zengin, bu konuda dünyanın da bir arayış içinde bulunduğunu vurgulayarak, "Sosyal medya dediğimiz, ben yaşam alanı olarak tanımlıyorum, kendine ait dili, kendine ait bir ifade kabiliyeti, iyi ya da kötü işler yapma raconu olan yeni yaşam alanıyla alakalı bir hukuk ihdas etmeye çalışıyor Türkiye ve dünya." diye konuştu.

Yaşanan problemlere karşı Türkiye'nin ve dünyanın mevcut mevzuatının yetersiz geldiğini, sosyal medya ile alakalı uluslararası anlamda gerçek bir hukukun oluşmadığını dile getiren Zengin, "Bu yaptığımız çalışmaların uluslararası anlamda sosyal medya ile alakalı hukuk inşasına katkı sağlayacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin de bu manada buna öncülük etmesi kanaatindeyim." dedi.

- "Devletin üstünde güç"

Özlem Zengin, sosyal ağlarla birlikte kullanılan verilerle ortaya muazzam bir ekonomik büyüklüğün çıktığını dile getirerek, "Devletlerin üstünde güce sahip olduğunu iddia eden muazzam bir sosyal ağlar dünyası inşa olundu." dedi.

Bu ağlara sahip olanların hukuk tanımak istemediğini belirterek, "Sadece Türkiye için değil, Amerika Başkanı Trump'ın yaşadıklarını görüyorsunuz. Pek çok ülkede, sadece adını bildiğimiz isimlerin, başkanların, sanatçıların değil sade vatandaşların da bireysel hayatlarıyla yaşadıkları mağduriyetlerde sosyal ağ devlerinin hukuk tanımak istemediklerini, sadece kendi yarattıkları hukuku hatta bence hukuksuzluğun devam etmesini arzu ettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, insanların bu mecraları özgürlüğün bir parçası olarak gördüğünü ancak problem çıktığında hukuksal bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sosyal medyada bireylerin bir "hesap" olduğuna ve o zaman her şeyin sanki mübah hale geldiğine dikkati çeken Zengin, bir birey olarak sahip olunan haklar bütünlüğünün, sosyal ağda görülemediğini ifade etti.

Zengin, dengesi çok zor bir iş yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kuyumcu terazisiyle iş yapmamız gerekiyor bu işi yaparken. Bir taraftan bir yerde özgürlükler var, birbiriyle yarışan özgürlükler var, bir taraftan da bu özgürlüklerin çakıştığı alanlar var. Temel hak ve özgürlüklerin hem bir taraftan korunmasıyla alakalı hem de sosyal medya alanındaki özgürlüklerin kullanımıyla alakalı çok hassas bir dengeyi oluşturmamız gerekiyor."

- "Muhataplık" oluşturulacak

Sosyal ağlarla ilgili konularda hukuk inşa edebilmenin en önemli noktasının bir muhatap oluşturabilmek olduğunu vurgulayan Zengin, "Bir muhataplık sorunu yaşıyoruz. Biz kiminle, nerede muhatap olacağız? Alıştığımız yöntemlerle hangi tebligatları hangi yöntemlerle hayata geçireceğiz? Bununla ilgili olarak birinci hedefimiz bu sosyal ağ sağlayıcılarla ilgili bir muhataplık oluşturabilmek." dedi.

Teklifle, Türkiye'den doğan verilerin yine Türkiye'de kalması yönünde ufak bir adım attıklarını anlatan Zengin, verilerin mümkün olduğunca Türkiye'de barındırılması yönünde zorunluluktan ziyade bir teşvik olacağını anlattı, teklifteki yaptırımlara ilişkin bilgi verdi.

Meselenin insanların hayatına yeni giren yaşam alanıyla alakalı olduğunu ifade eden Zengin, "Her şey yolunda giderken bizi hiç rahatsız etmeyen bir mecra ama bireysel hayatlarımızla ilgili işler yolunda gitmediği zaman saldırıya, hukuksuzluğa maruz kaldığımızda yeni yaşam alanıyla alakalı yeni bir hukuk inşaası için buradayız." diye konuştu.

- "Çare olacak"

Teklifte imzası bulunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de kanayan yarasına çare olacak bir kanun teklifini görüşüyoruz." dedi.

Sosyal ağlardaki sahte ve anonim hesaplarla, yalan haberlerle gerçekleştirilen itibar suikastlerinin arttığını, masum vatandaşların dolandırıldığını ve bunların, yapanın yanına adeta kar kaldığını dile getiren Öztürk, bir araştırmaya göre sosyal medyada yaşanan olumsuzluklar konusunda Türkiye'nin yüzde 91'inin rahatsız olduğunu belirtti.

Öztürk, dünyada 1,4 milyar kullanıcıdan alınan sonuçlara göre kullanıcıların yüzde 61.5'ini sahte kişiler, spam hesaplar ve hackleme araçlarının oluşturduğuna işaret etti.

Bir araştırmaya göre Türkiye'de 59,3 milyon aktif internet kullanıcısı bulunduğunu kaydeden Öztürk, 44 milyon kişinin telefonlarından internete bağlandığını söyledi.

Öztürk, Türk kullanıcıların internette ortalama 7 saat zaman geçirdiğini, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin sosyal medya alanında böyle bir kanun teklifine ihtiyacı olduğunu vurguladı.