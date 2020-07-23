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Yaşlı çift, dolandırıcılara 70 bin euro ve 10 bin dolar kaptırdı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı çiftin 650 bin lirasını dolandıran kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.
|23 Temmuz 2020 19:20
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı çiftin 650 bin lirasını dolandıran kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'te yaşlı bir çiftin para istihbaratını alan kişi ya da kişiler, telefonda, "Biz sizi emniyetten arıyoruz. Elinizdeki 70 bin euro ve 10 bin dolar FETÖ parası seri nolu. Başınız ağrır. Onları bize verin değiştirip, temizleyelim" diyerek dolandırdılar.
Olayla ilgili olarak Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sürüyor.
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