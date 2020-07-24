Hayvan Koruma Şube Müdürlüğüne emniyet personeli görevlendirilecek
|24 Temmuz 2020 00:09
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 Temmuz 2020 tarihinde Emniyet ve Jandarma'da Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kurulduğuna dair bilgiye twitter adresinde yer vermişti.
81 il Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hayvanlar ve hayvanlara karşı suçlarla mücadele amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları koruma polisi şube müdürlüğü/büro amirliği birimleri kurulmasının planlanması yapıldı.
Kurulumu gerçekleştirilecek bu birimlerde görevlendirilecek personelin eğitimi amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi temel eğitim kursu düzenlenecek.
Belirtilen eğitime katılacak personel öncelikle gönüllülerden ve üniversitelerin Veterinerlik, Veteriner Teknisyenliği, Hayvan bilimci vb. bölümü mezunlardan ve meslekte 5 yılını doldurmamış arasından seçilecek.
Türkiye genelinde 78 il için her ile 2 polis memuru ve 1 komiser yardımcısı ya da kıdemli başpolis/başpolis ve İstanbul, Ankara ve İzmir illerine 7 polis memuru ve 1 komiser yardımcısı şeklinde planlama olacak şekilde 258 personele görev verilecek.
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