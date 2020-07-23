İşte Ayasofya Camii için basılan özel para
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı.
|23 Temmuz 2020 20:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak mesajında 'Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz' ifadelerini kullanarak Ayasofya için basılan özel paraların görselini paylaştı.
Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz. 👏🕌 pic.twitter.com/65QFlDtEy0Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020
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