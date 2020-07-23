Vatandaşların döviz hesapları rekor kırdı!

Vatandaşların hesaplarındaki döviz miktarı, geçtiğimiz hafta itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 464 milyon dolar artış kaydetti. Böylece yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının toplam büyüklüğü 203 milyar 968 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta vatandaşlar döviz hesaplarına 1 milyar 464 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece vatandaşların döviz hesaplarının toplam büyüklüğü 203 milyar 968 milyon dolara ulaştı.

Geçen hafta bireysel hesaplara 1,1 milyar dolar girdi

Geçtiğimiz hafta yaşanan rekor döviz artışında bireysel hesaplarda yaşanan 1 milyar 140 milyon dolarlık artış dikkat çekerken tüzel hesaplardaki artış ise 324 milyon dolar oldu.

Vatandaşların talebi döviz türlerine göre incelendiğinde ise ABD Doları'nda 887 milyon dolarlık artış yaşanırken euro hesapların ABD doları cinsinden artış tutarı ise 326 milyon dolar olarak açıklandı. Diğer döviz türlerinde artış ise 14 milyon dolar olurken kıymetli maden hesaplarındaki 237 milyon dolarlık artış yaşandı.

Böylece vatandaşların ABD doları hesaplarının toplam büyüklüğü 114 milyar 943 milyon dolara, euro hesapların dolar cinsinden büyüklüğü 60 milyar 709 milyon dolara, kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü ise 24 milyar 453 milyon dolara ulaştı. Dolar ve euro dışındaki döviz hesaplarının toplamı ise 3 milyar 863 milyon dolar düzeyinde.