1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evine gelen doğal gaz faturasını görüce şoke oldu!

Kocaeli'de yaşayan Edip Teker evine gelen 17 bin 739 TL tutarındaki doğal gaz faturasını görünce şoke oldu. Doğal gaz şirketine itiraz dilekçesi gönderen Teker, yetkililerden bir yanlışlık olduğu ve faturasının 12 TL olması gerektiğine dair cevap aldı.
 23 Temmuz 2020 21:05
Yazdır
Evine gelen doğal gaz faturasını görüce şoke oldu!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine başlı Orhangazi Mahallesi'nde eşiyle beraber 120 metrekarelik evde yaşayan, emlak işiyle uğraşan Edip Teker, aylık ortalama 40-50 TL ödediği doğal gaz faturasının bu ay 17 bin 739 TL geldiğini görünce şoke oldu. Bunun üzerine doğal gaz şirketine ulaşıp durumu bildiren Teker, itiraz işlemleri için şirkete dilekçe yazdı. Yazılan dilekçeye karşılık olarak, bir yanlışlık olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, gelmesi gereken faturanın 12 TL olduğunu ve bu yanlışın düzeltileceğini sözlü olarak iletti.

Faturayı gördüğü ilk anda korktuğunu ve bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Edip Teker, "Yakın zamanda gelen doğal gaz faturamın şaşkınlığı içindeyim. Her ay bana 40-50 TL gelen doğal gaz faturasının bu ay çok kabarık geldiğini gördüm. Bir yanlışlık olabileceğini düşündüm bunun için yetkililere ulaştığım zaman bana sayaçların okunduğu sırada bir rakamın fazla girilmiş olabileceğini söylediler. 17 bin 739 TL gibi bir faturanın gelmesi doğal olarak insanı şaşkına çeviriyor. Ben bunu yetkililere anlattım, en kısa zamanda durumu düzelteceklerini söylediler" dedi.

'GELMESİ GEREKEN TUTAR 12 TL'

Edip Teker, yetkililerin gelmesi gereken faturanın 12 TL olduğunu ilettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Doğal olarak hala bu durumun şaşkınlığını yaşıyorum. Gülünç bir durum olarak karşıladık bunu. Yaz mevsiminde gelen faturanın yüz katından daha fazla bir fatura geldi bana. Ben de durumu yetkililere anlatırken otomatik ödeme talimatım olsaydı yine bu tutarın çekilip çekilmeyeceğini sordum. Çekileceğini söylediler, bu durumu kısa süre içinde çözmezlerse dava açacağımı, CİMER'e başvuracağımı ilettim. Benden özür dilediler ve düzelteceklerini söylediler. Yetkililer bana gelmesi gereken faturanın 12 TL olduğunu bildirdiler. 12 TL olması gereken bir faturanın bana 17 bin 739 TL olarak gelmesini anlayamadım. Yetkililerin bu yanlışlığı düzeltmelerini bekliyorum."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini'
23 Temmuz 2020 20:46		 Tatil paketini, gece 21 ila 05 saatleri arasında almayın
23 Temmuz 2020 20:28
Bakan Selçuk: Pınar Gültekin davasına müdahil olacağız
23 Temmuz 2020 18:56		 Ayasofya Camisinin yeni tabelası asıldı
23 Temmuz 2020 18:50
DSÖ'den aşı açıklaması: 2021'e kadar unutun
23 Temmuz 2020 18:23		 Emekli okul müdürü denizde kalp krizi geçirdi
23 Temmuz 2020 18:04
Türkiye, İsveç'ten 4 baltanın iadesini istiyor
23 Temmuz 2020 17:54		 EPDK'den 'ödemeli kargo' açıklaması
23 Temmuz 2020 15:42
Ayasofya, toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak
23 Temmuz 2020 14:30		 Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı
23 Temmuz 2020 14:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:45 - Kovid-19'u yenen hekim plazma bağışıyla hastalara umut oldu21:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde21:33 - 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 zanlı gözaltına alındı21:26 - Trump: Beni seçin yoksa Erdoğan çok zeki, başedemeyiz21:25 - Nüfus Hizmetleri Kanununa yeni madde ihdası yapıldı21:24 - Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri uzatıldı
21:19 - Konut kredisi faiz oranı düştü, talep katlandı21:17 - Hatay'da konser, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak21:16 - Öz İplik İş Sendikası'ndan kısa çalışma ödeneği talebi21:14 - Hastalara kötü muamele eden 4 bakım evi personeli tutuklandı21:13 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi!21:11 - İstanbul genelinde 'Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
21:11 - Yeni sistem ilk firesini verdi, SSB sözleşmeli personelde kapsam dışına çıktı21:05 - Evine gelen doğal gaz faturasını görüce şoke oldu!21:03 - Vatandaşların döviz hesapları rekor kırdı!20:46 - Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini'20:44 - Otellere bayramda yerli turist dopingi; doluluklar artıyor
20:40 - İçişleri'nden 'FETÖ'cüler görevine iade edildi' iddiasına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
YAŞ kararları açıklandı
Simülasyonlu KPSS robotu yayında
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
Belediye başkanı, ilçe başkanına zarf içinde 'salatalık' gönderdi
Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Gram altının yükselişi devam ediyor
Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 3
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
hibiskus çayı 1
aşk-ı memnu 2
şems arslan 1
Mariano Ferreira Filho 1
itirafçıların göreve dönmesi 1
yarım gram altın 2
evli olup bekar kalmak 2
turgutluspor 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kangal Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam