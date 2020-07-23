İstanbul genelinde 'Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
|23 Temmuz 2020 21:11
|Yazdır
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-9" uygulaması, saat 20.00'de başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.
Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.
Asayiş uygulaması saat 22.00'ye kadar devam edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri uzatıldı
23 Temmuz 2020 21:24
|Hatay'da konser, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
23 Temmuz 2020 21:17
|Yeni sistem ilk firesini verdi, SSB sözleşmeli personelde kapsam dışına çıktı
23 Temmuz 2020 21:11
|İçişleri'nden 'FETÖ'cüler görevine iade edildi' iddiasına açıklama
23 Temmuz 2020 20:40
|Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
23 Temmuz 2020 17:03
|Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçlarını açıkladı
23 Temmuz 2020 16:51
|8 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Temmuz 2020 16:03
|Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtan YÖK fuarı 164 ülkeden ilgi gördü
23 Temmuz 2020 15:03
|Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinler açıklandı
23 Temmuz 2020 14:52
|Çalışanda virüs çıktı, banka şubesi kapatıldı
23 Temmuz 2020 14:39