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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi!

İstanbul'un yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda 286 kilometre uzunluğundaki 6 kesimi trafiğe açılan otoyolda geriye kalan 112 kilometrelik kesimde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip olan 4 şeritli tünellerindeki çalışmalar da havadan çekilen görüntülere yansıdı.
 23 Temmuz 2020 21:13
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi!

İstanbul'un yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda 286 kilometre uzunluğundaki 6 kesimi trafiğe açılan otoyolda geriye kalan 112 kilometrelik kesimde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip olan 4 şeritli tünellerindeki çalışmalar da havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu' da devam eden çalışmalarda sona gelindi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ilk olarak 2013 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi ile başlayan otoyolun 286 kilometrelik kesimi trafiğe açılmıştı. Son kalan 112 kilometresinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. 7'nci kesim olan 9,1 kilometrelik Habibler-Hasdal kesimindeki çalışmalar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tünellerdeki çalışmalarda iş makinelerinin ve işçilerin çalıştığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplam 7 kesim bulunuyor

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevki'inden başlayan otoyol, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat ederek, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli karayolu yatırımları arasında yer alıyor. Kınalı-Odayeri, Odayeri-Paşaköy ve Kurtköy-Akyazı olmak üzere üç ana bölümden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplam 7 kesim bulunmakta. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden, erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla, transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirildi.

Dünyada bir ilk olan 4 şeritli yol

Çift yönlü 4'er şeritli olarak tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilk çalışmalar, 2013 yılında, bünyesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu 148 km uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesiminin yapımıyla başlamıştı. Aynı zamanda İstanbul için üçüncü çevre yolu görevi üstlenen Odayeri-Paşaköy kesimi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016 tarihinde trafiğe açılmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul ili sınırları içerisindeki 1, 2 ve 7. kesimlerini oluşturan Kınalı-Odayeri kesiminin toplam uzunluğu 80,25 km olup, Kınalı-Odayeri kavşakları arasında yaklaşık 71,1 kliometrelik bölümü de trafiğe açılmıştı. 9,1 Km'lik Habibler-Hasdal kesiminin (Kesim-7) 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca bünyesindeki 10 adet tünel, dünyanın en geniş kesit alanına sahip tüneller olup, 4 adedi trafiğe hizmet vermekte.

69 viyadük, 10 tünel, 145 köprü, 130 üst geçit, 152 alt geçit ve 884 menfez

Kuzey Marmara Otoyolunu genelinde; 69 adet viyadük, 10 adet tünel, 145 adet köprü, 130 adet üst geçit, 152 adet alt geçit ve 884 adet menfez bulunmakta. Gebze'de İstanbul-İzmir ve TEM Otoyolu'na entegre olan Kuzey Marmara Otoyolu, Malkara-Çanakkale kesiminde yapım çalışmaları devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na da Kınalı mevki'inde bağlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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