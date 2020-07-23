Hastalara kötü muamele eden 4 bakım evi personeli tutuklandı
Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 personel tutuklandı.
|23 Temmuz 2020 21:14
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Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 personel tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren ve şizofreni hastalarının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
İncelemede hastalara kötü muamelede bulundukları belirlenen 4 personel gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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