Öz İplik İş Sendikası'ndan kısa çalışma ödeneği talebi

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, çalışanların ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını istediklerini belirterek, "İşsizlik Sigortası Fonu'nda bugün itibarıyla 117 milyar lira civarında kaynak var. Böyle bir dönemde yararlanılmayacak da ne zaman yararlanılacak?" dedi.

Ay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın her alanı ve tüm sektörler gibi tekstil sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getirerek, salgın sürecinde tekstil sektöründe üretimin genel itibarıyla durduğunu söyledi.

Faaliyetine devam eden işletmelerin ise maske, tulum ve koruyucu ekipman ürettiğini belirten Ay, maskeye duyulan ihtiyacın tekstil sektörünün önemini net bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Tekstilde talebin azalması, mağazaların kapanması ve işletmelerin üretime ara vermesinden çok sayıda işçinin olumsuz etkilendiğini söyleyen Ay, işçilerin yaşadığı mağduriyetin önüne geçebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetilmesi talebinde bulunduklarını aktardı.

Bu taleplerinin karşılık bulduğunu ve ödenekten yararlanma şartlarının kolaylaştırıldığını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Biz çalışanların ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu'nda bugün itibarıyla 117 milyar lira civarında kaynak var. Salgın sürecinde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan harcanan para ise yaklaşık 34 milyar lira. Böyle bir dönemde yararlanılmayacak da ne zaman yararlanılacak? İşsizlik ödeneğindeki para, işsizler için daha çok kullanılmalı."

- Kayıt dışı sorunu

Rafi Ay, kayıt dışı istihdamın çalışma hayatının ve ülkenin önemli bir sorunu olduğunu ifade ederek, "Bugün kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35'lerin üzerinde. Kayıt dışının olduğu yerde fakirlik, sendikasızlık ve işsizlik hakim olur. Bu durumdan da en çok devletimiz zarar görür. Yaptığımız araştırmaya göre, 6 yılda kayıt dışının devletimize maliyeti 40 milyar liradan fazla. Kayıt dışı istihdamla ciddi şekilde mücadele edilmeli." dedi.

Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret eden Ay, sendikal örgütlülüğün olmadığı işletmelerin kayıt dışılığa ortam hazırladığını söyledi.

Zonguldak ve Osmaniye'de iki firmada örgütlenmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Ay, firmaların sendikalı olmak isteyen işçilere uyguladığı baskının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Programa katılan gazetecilere teşekkür eden Ay, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.