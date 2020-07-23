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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Devlet Bahçeli de eşlik etti.
 23 Temmuz 2020 21:36
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET, AYASOFYA'YI SON KEZ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Emine Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE 1 SAAT KALDI

Ayasofya Camii'nde 1 saat kalan Erdoğan, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaşın Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için beklediği görüldü.
Memurlar.Net
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