1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19'u yenen hekim plazma bağışıyla hastalara umut oldu

Ailesi ve akrabalarından 14 kişiyle Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Güneren, hastalığı atlattıktan sonra 3 kez plazma bağışında bulunarak diğer hastalara da umut oldu.
 23 Temmuz 2020 21:45
Yazdır
Kovid-19'u yenen hekim plazma bağışıyla hastalara umut oldu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede mart ayının ilk haftalarında koronavirüsle ilgili tedbirler konusunda yarım alarm durumuna geçildiği günlerde, plastik cerrahi servisinde diyabetik ayak nedeniyle ayağını diz altından amputasyon yapmak zorunda oldukları bir hastanın yatışının yapıldığını anlattı.

Hafif öksürüğü olan ve Bezmialem Hastanesi pandemi hastanesi ilan edilince taburcu edilen hastanın bir hafta sonra vefat ettiğini dile getiren Güneren, şöyle devam etti:

"Hastanın Kovid-19'a yakalandığını öğrendik. Hastanemizde kliniğimizde yatmış bir hastanın 10 gün sonra Kovid-19 pnömonisinden vefat ettiğini yakınlarından öğrendim. 10 Mart'ta başımıza gelen bu süreçten sonra ise 20-22 Mart tarihlerinde bende de koronavirüs belirtileri başladı. Ailemizde kardeşler ve kuzenlerle 6 doktoruz. Ailedeki 6 doktor ilk salgında Kovid-19'a yakalandı. Ben, annem ve babam dahil ailemizde 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı."

Koronavirüse yakalandıktan sonra büyük stres yaşadıklarını ve korku da hissettiklerini dile getiren Prof. Dr. Güneren, Kovid-19 belirtileri arasında ateş ve boğaz ağrısının kendisinde görüldüğünü belirterek, "Hekim olarak hastalığın yaygın olduğunu biliyordum ama bilmediğim bir şey vardı. Bu hastalık beni nereye götürecek? Kovid-19 testim pozitif çıktıktan sonra ciddi bir ölüm korkusu yaşadım. 3. gün ateşim düşmeye başlayınca, hastalıktan iyileşme ihtimalinin artmaya başladığını görünce rahatladım. Tedavim ilaç alarak evde geçti." diye konuştu.

Ailesindeki diğer bireylerde Kovid-19 belirtilerinin farklı olarak ortaya çıktığını aktaran Güneren, babasının ve diğer aile üyelerinin hastanedeki tedavilerinin 9 gün sürdüğünü aktararak, "Bu hastalıkta en önemlisi ateş yükseldiği zamandır. O zamanlarda tıbbi tedaviye teslim olmaktan başka çaremiz yok. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını taktire şayan görüp tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güneren, iyileştikten sonra hastanede tekrar görevine başladığını ve diğer pandemi hastaları için plazma bağışında bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Kovid-19'yu yenip antikor testim pozitif çıktıktan sonra 3 kez Türk Kızılay aracılığıyla plazma bağışında bulundum. Hastaların birisi iyileştiği hakkında geri bildirim aldım. Plazma bağışından sonra bir hastanın iyileşmesine katkı sağladım. Gelecekte de yoğun bakım hastaları ve plazma ihtiyacı artarsa, birinci evrede geçirmiş insanların, bu plazmaları vermeleri önemlidir. Şu an Kızılay depolarında yeterli plazma var ama hastaların antikoru pozitif olan insanların da o depoyu ve hazneyi doldurmaları bence vatandaşlık görevidir. Ayrıca bu bir cömertlik de değildir, aynı sadaka vermek gibi düşünün, sadaka vermek keyfi bir edim değildir. Muhtaç olana hakkını vermek bir insanlık ödevidir."

Kovid-19'u atlatan biri olarak pandemi tedbirlerine uymanın bir insanlık görevi olduğunu anlatan Güneren, "Bu kurala uygun davranmak bir vatandaşlık, insanlık görevidir. Kovid-19'a yakalanan hastaların kendini izole etmesi, toplumu koruma adına vicdani bir mesuliyettir. Çünkü kendini iyi hisseden insanlar, esas süper taşıyıcı ve bulaştırıcı onlardır." dedi.

Güneren, şu uyarıları yaptı:

"Hasta olduklarını bile bile iyi hissettikleri için dolaşıp gezmesinler, karantina süreçlerine uyum sağlasınlar. Maalesef bir hekim olarak, 'Bu hastalığın bir kuralı yok.' diyorum. Bulaşmasında kurallar var ama seyrinde kurallar yok. Gençlerde de ağır seyredebildiği gibi ve yaşlılarda da bazen hafif seyredebiliyor. Bünyeyi güçlü tutma, beslenme, dinlenme, izolasyon gibi kurallara hastalık sürecinde katiyen uymak gerekir." .

Yeryüzü Doktorları Derneği bünyesinde gönüllü olarak çalışan Ethem Güneren, gönüllü doktor olarak çalışmaktan mutlu olduğunu, Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda çoğunluğu Afrika ve Filistin olmak üzere 34 kez yurt dışında plastik cerrahi kampları düzenlediğini da aktardı.

Meslektaşlarına da gönüllü doktor olarak yurt dışına gitmelerine tavsiye eden Güneren, sözlerini, "Bir kere Afrika'ya gittikten, hastaları gördükten sonra bir daha aynı eski insan olamıyorsunuz. Haber aldığınızda ona katılmak zorundasınız. Gönüllü doktorluğum ben yaşadıkça devam edecek." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan nufüs müdürü yaşadıklarını anlattı
23 Temmuz 2020 23:10		 Bilim Kurulu üyesinden, havuzda da 'sosyal mesafe' uyarısı
23 Temmuz 2020 13:22
Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü
22 Temmuz 2020 23:45		 Bilim Kurulu Üyesi: Hastalık tüm hızıyla devam ediyor
22 Temmuz 2020 15:37
Belediye memuru eski sazlara can veriyor
21 Temmuz 2020 19:46		 Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü
20 Temmuz 2020 23:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı
20 Temmuz 2020 15:41		 Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
20 Temmuz 2020 13:28
'Belki önümüzdeki hafta 500'ün altına inebiliriz'
19 Temmuz 2020 14:26		 Virüsü yenen doktor: Hiç kimse gençliğine, sağlığına güvenmesin
19 Temmuz 2020 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:21 - 'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması23:14 - Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti23:12 - Köy çocukları 'gezici spor timi' ile artık çok sportif23:10 - Koronavirüse yakalanan nufüs müdürü yaşadıklarını anlattı23:07 - Kütahya'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtılar: 1 ölü23:06 - MEB'den yeni hizmet puanı uygulamasına yönelik 25 örnek
23:05 - İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi22:52 - İsmail öğretmen, Erdoğan ile yan yana saf tutacak22:50 - Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi22:46 - İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt partisinden istifa etti22:45 - CHP'de yeni parti yönetimi hafta sonu belli olacak22:45 - Tapu'da, mühendisler rotasyon dışında bırakıldı
22:39 - Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı22:29 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı22:23 - Engellilerin yararına olan kanun, 15 yıldır yürürlüğe girmiyor22:01 - 'Evlatlarımızı PKK'dan almadan buradan kalkmayacağız'21:57 - Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi yapıldı
21:55 - 'Siz Twitter'ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz?'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
YAŞ kararları açıklandı
Simülasyonlu KPSS robotu yayında
Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il
Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Belediye başkanı, ilçe başkanına zarf içinde 'salatalık' gönderdi
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
Gram altının yükselişi devam ediyor
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz 3
bursa'da yol kesen silahlı maganda 1
evli olup bekar kalmak 2
hibiskus çayı 1
masum 2
itirafçıların göreve dönmesi 1
moral 1
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 1
kantaron yağı 1
ilhan cihaner 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kangal Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam