Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
|24 Temmuz 2020 00:46
|Yazdır
Sayıştay 5. Dairesinin, 420 Karar No, 95 İlam No ve 5.3.2020 tarihli kararı
.............. Belediyesinde geçici görevli olarak bulundukları yerden başka bir yere gönderilen personellerin, şehir içi ulaşımında taksi ücretlerinin kendilerine harcırah unsuru olarak ödenmesi suretiyle ............ TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;
6245 sayılı Harcırah Kanununun "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" 14 üncü maddesinde:
"Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak
yol masrafı ve yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede
gösterilmek üzere) bagaj ve ikamet ve vazife mahalli istasyon, iskele veya
durak arasında nakil vasıtası masrafı da ayrıca tediye olunur:
1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere."
hükmüne yer verilerek geçici görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere yol masrafı, yevmiye, hamal ve bagaj masrafı ile ikametgah ve vazife mahalli ile otogar, istasyon veya iskele arasındaki nakil vasıtasının ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesine cevaz verilmemiştir.
Dolayısıyla geçici görev mahallinde bulunan personelin günlük şehir içi ulaşım bedellerinin ödenmesi mümkün değildir.
Sorumluların göndermiş oldukları savunmalardan; ........... TL'sinin .................'tan ............. tarih ve ............ sayılı dekont ile, ............... TL'sinin ................'dan ................. tarih ve ..................sayılı dekont ile, ............... TL'sinin ise .................'den ................. tarih ................sayılı dekont ile olmak üzere toplam .............. TL kamu zararının tahsil edildiği anlaşılmaktadır.
Diğer yandan, geriye kalan ............. TL kamu zararına sorumlular tarafından itiraz edildiği, sorgu konusu yurtiçi geçici görev yolluğunun belediyenin taraf olduğu davanın ........... yapılan duruşmasına katılmak üzere alındığı, İkametgah ile havaalanı ve ............Başkanlığı ile havaalanı arasındaki ulaşımın, havaalanları ile şehir merkezi arasındaki mesafe ve mutat nakil araçlarının olmaması nedeniyle taksi ile sağlanacağının hayatın olağan akışına uygun olduğunu, Kanunda açıkça nakil vasıta masrafının ödeneceği düzenlenmiş iken bu nedenle kamu zararına neden olunduğu iddiasının hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.
............. tarih ve ............. nolu ödeme emri belgesi, .............. tarih ve ............... nolu ödeme emri belgesi, ............... tarih ve ............... nolu ödeme emri belgesi ve ............. tarih ve .......nolu ödeme emri belgesi ekinde yer alan harcırah beyannameleri incelendiğinde; görevlendirmelerin savunmalarda belirtildiğinin aksine ..............'ya değil .............'a yapıldığı görülmüştür. Ayrıca; yukarıda yer alan mevzuat hükmü doğrultusunda da yapılan görevlendirmelerde şehir içinde kullanılan taksi ücretlerinin kurum bütçesinden karşılanması mümkün değildir.
Söz konusu işlemlerde şehir içi ulaşımında taksi ücretlerinin ödenmesinde onayı ve ödeme emri belgesinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi oluşan kamu zararından sorumludur.
Bu itibarla; ............... Belediyesinde geçici görevli olarak bulundukları yerden başka bir yere gönderilen personellerin, şehir içi ulaşımında taksi ücretlerinin kendilerine harcırah unsuru olarak ödenmesi suretiyle ................ TL kamu zararının .............. TL'sinin,.... tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına;
Geriye kalan ............... TL kamu zararının;.... 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,
İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB, 50 kişilik organizasyonda kişi başı 6 bin 400 TL harcadı
21 Temmuz 2020 10:46
|Sayıştay, usulsüz ödemelerde belediye başkanını sorumlu bulmadı
02 Temmuz 2020 14:00
|Sayıştay Daire Başkanlığına Bekir Aydınlı seçildi
15 Haziran 2020 16:57
|Sayıştay'da 5 yeni üye...
12 Haziran 2020 01:29
|Kamu harcamalarında 'aralık ateşi' tuzağına düşülmedi
06 Haziran 2020 11:24
|Sayıştay'dan 'rapor' açıklaması: Hukuki yola başvurulacak
29 Mayıs 2020 17:00
|Sayıştay Kovid-19'a rağmen denetim raporlamalarına devam ediyor
29 Mayıs 2020 11:22
|Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konu
25 Mayıs 2020 00:14
|Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladı
17 Mayıs 2020 12:05
|Sayıştay'dan eksik gelir vergisi matrahı ve giyim yardımına dair 2 adet yeni karar
17 Mayıs 2020 00:04