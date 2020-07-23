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Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi yapıldı

Yarın cuma namazı ile açılışı yapılacak Ayasofya Camii'nde, akustik ses testi denemesi yapıldı.
 23 Temmuz 2020 21:57
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Ayasofya Camii yarın Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılacak. Açılış için tüm hazırlıklar yapılırken, cami içinde akustik ses testi yapıldı. Ses sisteminin denemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararının ardından, tarihi gün için gerekli bütün hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde tamamladı.

Sosyal mesafe göz önünde bulundurulacak

Diyanet İşleri Başlanlığınca, caminin kapasitesi, camide devam eden restorasyon çalışmaları titizlikle takip edilerek, COVID-19 salgını nedeniyle, kılınacak ilk cuma namazı için çeşitli tedbirler alındı. Bu çerçevede tüm camilerde olduğu gibi Ayasofya'da da sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak, kısıtlı sayıda cemaat alınmasına karar verildi.

Cuma namazını kılmak üzere caminin açılışında hazır bulunacak cemaatin, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak geniş ve zengin bir yelpazeyi yansıtması için çalışıldı.

Her meslekten gruplar davet edildi

Namaza erkek-kadın, genç-yaşlı bütün vatandaşları temsilen her meslekten gruplar davet edildi.

Bürokratların yanı sıra gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, engelli vatandaşlar, akademisyenler, öğretmenler, esnaf ve sanatkarlar, işçi ve memurlar, asker ve polisler, sağlık çalışanları, hukukçular, yazar, edebiyatçı ve sanatçılar, uluslarası gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin genel yayın yönetmenleri, ilim dünyasından isimler, açılışta hazır bulunacak.
Memurlar.Net
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