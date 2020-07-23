1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Evlatlarımızı PKK'dan almadan buradan kalkmayacağız'

HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Sancar, "Onlardan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan almadan buradan kalkmayacağız." dedi.
 23 Temmuz 2020 22:01
Yazdır
'Evlatlarımızı PKK'dan almadan buradan kalkmayacağız'

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 325'inci gününe girdi.

"Kızım için buradayım. 325 gündür bu çadırın altındayız"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, kızı Şeyma'dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu ifade eden Sancar, şunları ifade etti:

"Kızım için buradayım. 325 gündür bu çadırın altındayız. Kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı burada bekliyoruz. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan almadan buradan kalkmıyoruz. Bayram geldi. Herkes evinde bayram hazırlığı yapıyor. Biz burada gözyaşı döküyoruz. HDP'nin kirli yüzü ortaya çıkıyor. Tecavüz, kadına şiddet, artık yeter. 9 yıldır kızımın hasretini çekiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı."

"Evlatlarımızı istiyoruz"

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Sancar, "Kızım onlara güvenme. Onlar yalan söylüyor, sizi korkutuyorlar. Polis veya asker görürsen, kaç teslim ol, devletine sığın. Bu bayrağın altında yaşayacağız. Seni ne zorluklarla büyüttüm." dedi.

Evladına büyük özlem duyduğunu anlatan Sancar, "Kızımı onlar için doğurmadım. Devlete, vatana faydalı olsun diye doğurdum. Onlardan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan almadan, buradan kalkmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bize evlatlarımızı versinler"

Dağa kaçırılan oğlu Roşat'a kavuşabilmek için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çifçi de bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, diğerinin ise dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Çifçi, "Buradan gitmeyeceğiz. PKK ve HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Bize evlatlarımızı versinler." diye konuştu.

Çifçi, Kurban Bayramına buruk girdiklerini anlatarak, "Ciğerimi benden kopardılar. Bayramımız bayram değil. Evladımız için bu mücadeleye devam ediyoruz. Biz mücadeleye 300 yıl geçse de devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden kız kardeşi Esra Özkan için gelip, eyleme katılan Ali Özkan, 7 yıldan bu yana kardeşinden haber alamadıklarını belirtti.

Çadırda eylem yapan ailelerin birçok aileye umut olduğunu anlatan Özkan, "Bu çadır birçok aileye şifa oldu. 15 aile çocuklarına kavuştu. Biz de kavuşmak için buradayız. Anneleri ağlatarak ellerine ne geçiyor? Bilmiyorlar mı ayaklarının altına cennet serilen annelerin gözyaşlarında helak olup gideceklerini." dedi.

"Tek isteğimiz bayram öncesi çocukların gelip, ailesine kavuşması"

"Tek isteğimiz bayram öncesi çocukların gelip, ailesine kavuşması" diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Kardeşim senin yolunu gözlüyoruz. Senden hiç vazgeçmedik. Bunların barışı, demokrasisi, özgürlüğü bu mu? 7 yıldır annemi ağlatıyorlar. Seni çok özledik. Senden sonra çok şey değişti. Bir yanımız sürekli eksik, bir yanımız sürekli yarım. Sürekli bir tarafımız acı içinde. Ne olur gel, acımızı sonlandır. Ahir ömründe anne ve babamızın yüzünü güldür."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı
23 Temmuz 2020 23:24		 'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması
23 Temmuz 2020 23:21
Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
23 Temmuz 2020 23:14		 Köy çocukları 'gezici spor timi' ile artık çok sportif
23 Temmuz 2020 23:12
İsmail öğretmen, Erdoğan ile yan yana saf tutacak
23 Temmuz 2020 22:52		 Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi
23 Temmuz 2020 22:50
Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı
23 Temmuz 2020 22:39		 Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi yapıldı
23 Temmuz 2020 21:57
Evine gelen doğal gaz faturasını görünce şoke oldu!
23 Temmuz 2020 21:05		 Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini'
23 Temmuz 2020 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:21 - 'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması23:14 - Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti23:12 - Köy çocukları 'gezici spor timi' ile artık çok sportif23:10 - Koronavirüse yakalanan nufüs müdürü yaşadıklarını anlattı23:07 - Kütahya'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtılar: 1 ölü23:06 - MEB'den yeni hizmet puanı uygulamasına yönelik 25 örnek
23:05 - İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi22:52 - İsmail öğretmen, Erdoğan ile yan yana saf tutacak22:50 - Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi22:46 - İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt partisinden istifa etti22:45 - CHP'de yeni parti yönetimi hafta sonu belli olacak22:45 - Tapu'da, mühendisler rotasyon dışında bırakıldı
22:39 - Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı22:29 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı22:23 - Engellilerin yararına olan kanun, 15 yıldır yürürlüğe girmiyor22:01 - 'Evlatlarımızı PKK'dan almadan buradan kalkmayacağız'21:57 - Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi yapıldı
21:55 - 'Siz Twitter'ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz?'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
YAŞ kararları açıklandı
Simülasyonlu KPSS robotu yayında
Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il
Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Belediye başkanı, ilçe başkanına zarf içinde 'salatalık' gönderdi
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
Gram altının yükselişi devam ediyor
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ttk başkanı'nın istifa etmesi 2
kurbandan koronavirüs bulaşmaz 4
hibiskus çayı 1
cilt lekeleri 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 2
yarım gram altın 1
burhan altıntop'un çantası 1
kadın çantası 2
şems arslan 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kangal Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam