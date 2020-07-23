Engellilerin yararına olan kanun, 15 yıldır yürürlüğe girmiyor
|23 Temmuz 2020 22:23
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CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, minibüslerin ve otobüslerin engellilere erişilebilir hale dönüştürülmesi için gereken maliyete ilişkin "Bizim devletimiz toplumun en dezavantajlı kesimi olan engellilerimize karşı 1,3 milyar lirayı harcayamayacak kadar aciz bir devlet midir?" sorusunu yöneltti.
TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, teklifin maddeleri üzerindeki konuşmasını yapmak üzere tekerlekli sandalyeyle geldiği kürsüye, kavaslar tarafından kurulan rampayla çıktı.
Türkiye'de engelli çocukları bulunan ailelerin, çocuklarının geleceğine yönelik kaygıları nedeniyle çocuklarının kendilerinden önce ölmelerini istediğini savunan Piroğlu, "Çünkü aileler bilir ki kendilerinden sonra çocukları ortada kalacaktır." diye konuştu.
Tekerlekli sandalye kullanmak değil, tekerlekli sandalyeyle toplumsal hayata girememenin bireyi engelli kıldığına işaret eden Piroğlu, "Toplumsal hayata, istihdama, eğitime, sosyal hayata dahil olamıyorsam ve bütün bunlar fiziksel ya da zihinsel sebeplerle oluyorsa engelli olan ben değilim; bu toplumun ve bu devletin kendisidir. Engel olan devlet ve toplumdur. Engellilik sevgiyle, iyi niyetle aşılmaz; devletin üstüne düşeni yapmasıyla aşılır. Oysa ne Otizm Planı devreye konuluyor ne erişim meselesi çözülüyor." ifadelerini kullandı.
- "15 yıldır kanun yürürlüğe girmiyor"
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, teklifin maddeleri üzerindeki konuşmasında, erişilebilirliğin, engellilerin sosyal hayata katılabilmeleri için son derece önemli olduğuna dikkati çekti.
Erişilebilirlik için gereken maliyetin karşılanması gerektiğini belirten Demirtaş, "2005 yılında çıkarılmış olan bir kanun var, engelliler yararına, son derece olumlu bir düzenleme. 15 yıldır bu kanun yürürlüğe girmiyor, uygulanmıyor; şimdi 16. yıla öteleniyor." diye konuştu.
İktidarın, "100 binin üzerindeki şoför esnafının, engelliler için 1,3 milyar liralık maliyeti karşılamayacağını itiraf ettiğini" savunan Demirtaş, "Şoför esnafımızın durumu bu kadar kötüyse, bu maliyeti niye devletimiz karşılamıyor? Bu maliyeti niye minibüsçü esnafımızın üzerine yıkmaya çalışıyorsunuz? Bizim devletimiz toplumun en dezavantajlı kesimi olan engellilerimize karşı 1,3 milyar lirayı harcayamayacak kadar aciz bir devlet midir?" sorularını yöneltti.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, otobüsler ve minibüslerin engellilerin rahat kullanabileceği şekilde modifiye edilmeleri gerektiğini belirterek "Bu tür uygulamalarda, bankalar nezdinde kredi kullandırılabilir. Bir araçla ilgili bu modifikasyon için para gerekiyorsa Ziraat Bankası, Halk Bankası kredi verebilir, araçlarda da bu modifikasyonlar yapılabilir." önerisinde bulundu.
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