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Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir genç kıza sosyal medyadan tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla tutuklanan zanlının Kovid-19 testi pozitif çıktı
 23 Temmuz 2020 22:39
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Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir genç kızı sosyal medyadan tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bodrum'da, sosyal medya hesaplarına gönderdiği özel mesajlarla bir genç kızı tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan N.Ş'ye, sevk edildiği hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Testin sonucu pozitif çıkan zanlı, hastanede gözetim altına alındı.

N.Ş'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık şartlarının el vermesi durumunda cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Tutuklanan zanlı akıl ve ruh sağlığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine de sevk edilecek.

N.Ş'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerini yapan polislere de Kovid-19 testi uygulanacak.

- Pınar Gültekin cinayetinden etkilenince yardım istemiş

Bu arada, sosyal medyadan tehdit edildiği iddiasıyla yardım çağrısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Çelik de avukatının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Muğla'daki Pınar Gültekin cinayetinden etkilenerek sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptığını dile getiren Çelik, şüphelinin oturdukları mahallede esnaf olduğunu belirtti.

Sosyal medya aracılığıyla tehdit mesajı gönderen şüphelinin evlerinin önüne gelerek de kendisini rahatsız ettiğini ileri süren Tuğçe Çelik, "Pınar Gültekin ile sosyal medyada ortak arkadaşlarım var. Bu olaydan etkilenerek kendim de durumumu paylaşmak istedim. Sonumun böyle olmasını istemiyorum. Korkmamak gerekiyor. Çünkü korkarak yaşayamam. Bu süreçte tutuklandı. Eğer serbest bırakılırsa hayatım için güvence istiyorum." ifadesini kullandı.

Genç kızın avukatı Azat Öztürk ise Tuğçe Çelik'in sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına güvenlik güçlerinin ve yargının kayıtsız kalmadığını dile getirdi.

- Olay

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genç bir kızın sosyal medyadan tehdit edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, tehdit içerikli mesaj iletilerini gönderdiği tespit edilen N.Ş, Ortakent Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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