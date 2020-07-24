Terhis olan memurlara 14 günlük karantina

Bugünlerde, askerlik yapanlar terhis olmaktadır.

Terhis olanlardan kamu personeli olanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda göreve başlamak için, görev yaptıkları kamu kurumlarına başvurmaktadır.

Memurlar.net'e ulaşan iletilere göre, Milli Savunma Bakanlığının uyarısı doğrultusunda, terhis olanlara 14 günlük karantina uygulanacaktır. Bu nedenle, terhis olan kamu personeli göreve başlayamamaktadır.

İşte memurlar.net'e ulaşan iletiler:

- 11 kişi devlet memuru bu hafta sonu yani 20.07.2020 tarihinde askerligimiz bitti ve 14 gün karantinaya alındık. Diğer 10 arkadaşımın bu sürede idari izinli sayılıp maaş ve sigortaları yatarken çalıştığım kurum baslayisimi yapmayip maaş ve sigortami yatirmiyorlar ne yapmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim

- İyi çalışmalar

...Hastanesinde ... olarak çalışmaktayım. Haziran 23de ayrılış yaparak bedelli olarak askere gittim ve Temmuz 21 de terhis oldum bugün başlangıç için kurumuma geldiğimde TSK dan kurumlara gönderilen yazıda askerden dönen askerlere 14 günlük karantina uygulanmasına dair yazı olduğunu bildirdiler ve başlangıç yapmadılar. 14 günlük karantina sonrasında Ağustos 4 de başlangıç olacağını bildirdiler.

- Bedelli askerlik kapsamında askerlik hizmetimi tamamladım ve askerlik dönüşü korona virüs önlemleri kapsamında evimde 14 günlük karantina altina alındım. .... çalışmaktayım. İşlerinde işe girişimi 14 gün karantina sonrasında yapacaklarini söylediler. Bana verilen karantina doktor onaylı bi belge.