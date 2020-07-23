Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları sırasında insanların en çok dondurma tükettiği gözlendi.
|23 Temmuz 2020 22:50
|Yazdır
BBC'nin haberine göre, gıda, ev ve kişisel bakım ürünleri devi Unilever şirketi, haziran ayına kadar geçen 3 aylık sürede dondurma satışlarının yüzde 26 arttığını açıkladı.
Şirket öte yandan sokağa çıkma yasaklarında şampuan ve deodorant gibi kişisel bakım ürünlerine talebin düştüğünü bildirdi.
Sokağa çıkma yasakları sırasında satışı artan ürünler arasında evde tüketilen yiyecekler, çay, dezenfektan, yüzey temizleyicileri ve çamaşır suyunun yer aldığı belirtildi.
Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı kesimlerinde mart ayında evde her gün kullanılan ürünlerin stok yapılmasından olumlu etkinlendiğini de duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı
23 Temmuz 2020 23:24
|'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması
23 Temmuz 2020 23:21
|Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı
23 Temmuz 2020 22:39
|Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il
23 Temmuz 2020 20:02
|Çeşme Tapu Müdürlüğü'nde bir personelde Covid-19 tespit edildi
23 Temmuz 2020 19:34
|8 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Temmuz 2020 16:03
|Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı
22 Temmuz 2020 20:17
|Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında
22 Temmuz 2020 19:57
|Bu ilde aktif pozitif vaka sayısı 100'ün üzerinde
21 Temmuz 2020 21:42
|Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir
21 Temmuz 2020 21:22