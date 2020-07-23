Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi

İÇİŞLERİ'NDEN 'FETÖ'CÜLER GÖREVİNE İADE EDİLDİ' İDDİASINA AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığı, Sözcü'de yer alan "İtirafçı FETÖ'cüler göreve iade edildi" iddiasını yalanladı. Sözcü Gazetesinde itirafçı olan FETÖ'cü mülki amirler görevine iade edildi iddiasıyla ilgili olarak "Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin, yapılan adli soruşturmaları sona ermiş, haklarında "beraat", "kovuşturmaya yer olmadığı" ve "ceza verilmesine yer olmadığına" dair kararlar verilmiş, idari olarak ise soruşturmaları sona ermiştir." denildi.