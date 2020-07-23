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İsmail öğretmen, Erdoğan ile yan yana saf tutacak

İstanbul'daki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açan Bursalı matematik öğretmeni İsmail Kandemir'i Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı. Cumhurbaşkanı'nın özel davetlisi olarak yarın İstanbul'a çağrılan Kandemir, Cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tutacak.
 23 Temmuz 2020 22:52
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İsmail öğretmen, Erdoğan ile yan yana saf tutacak

İstanbul'daki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açan Bursalı matematik öğretmeni İsmail Kandemir'i Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı. Cumhurbaşkanı'nın özel davetlisi olarak yarın İstanbul'a çağrılan Kandemir, Cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel davetiye gönderilen İsmail Kandemir korona testini yaptırdı. Yarın Cuma namazında İstanbul Ayasofya Camii'nde Çumhurbaşkanı'nın yanında olacağını belirten Kandemir çok mutlu olduğunu bundan sonraki gayesinin Fatih Sultan Mehmed'in eserlerinin aslına rücu etmesi için çalışmak olduğunu söyledi.

26 yıllık hukuk savaşı

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı. Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.

Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği üzerinden, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da yeniden Danıştay'da dava açtı. Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürdü. Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, geçen hafta 2 Temmuz'da görülen duruşmada, kararın 15 gün içinde açıklanması kararlaştırıldı. Bugün kararını açıklayan Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.
İhlas Haber Ajansı
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