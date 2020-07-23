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İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
 23 Temmuz 2020 23:05
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İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İşsizlik Sigortası Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle, Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Komisyon 17 üyeden oluşacak. Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmesine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konusunda, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunacak.

Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Yeni tip korona virüs salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13/05/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların bu tazminatları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Kuruma müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren 6 ay içinde Kurum tarafından ödenir.

Kimlik kartı ile yapılacak kimlik doğrulama uygulaması öngörülen elektronik kimlik doğrulama sistemi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenebilecek.
Anadolu Ajansı
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