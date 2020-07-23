1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kütahya'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtılar: 1 ölü

KÜTAHYA'da, kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 şüpheliden İsmail Selvi, hayatını kaybederken, araçtaki 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
 23 Temmuz 2020 23:07
Yazdır
Kütahya'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtılar: 1 ölü

KÜTAHYA'da, kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 şüpheliden İsmail Selvi, hayatını kaybederken, araçtaki 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Kavga ihbarı alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, ihbar edilen 43 BF 196 plakalı otomobile yaklaştı. Ekip aracını gören şüpheliler olay yerinden kaçmaya kalkınca kovalamaca başladı.

Uzun süre devam eden kovalamaca sırasında 3 kişinin bulunduğu otomobilin içerisinden ekip otosuna pompalı tüfek ve silahla ateş açıldı. Enne Tabiat Parkı yoluna giren şüphelilerin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şüphelilerden İsmail Selvi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şüpheliler Burak Türker (22) ve Nurettin Samsa (46) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren İsmail Selvi'nin kısa süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Selvi'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisten kaçan şüpheli polis aracına çarptı: 3 yaralı
23 Temmuz 2020 19:31		 Yaşlı çift, dolandırıcılara 70 bin euro ve 10 bin dolar kaptırdı
23 Temmuz 2020 19:20
Otomobildeki bir ailenin korku dolu anları böyle kaydedildi
23 Temmuz 2020 19:14		 İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan 67 şüpheli yakalandı
23 Temmuz 2020 18:30
Pınar'ın katili tek kişilik hücrede
23 Temmuz 2020 17:27		 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı
23 Temmuz 2020 16:24
Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren emniyet müdürü yakalandı
23 Temmuz 2020 16:15		 Otomobili ile gişelerin beton bariyerine çarpan onbaşı öldü
23 Temmuz 2020 14:38
14 yaşındaki Ömer, babasını beklerken fenalaşarak öldü
23 Temmuz 2020 14:24		 İstismar mağduru Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü
23 Temmuz 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:24 - Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı23:23 - Ege Üniversitesine tepki: Radyo Sinema ile Java arasında ne bağlantı var23:21 - 'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması23:14 - Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti23:12 - Köy çocukları 'gezici spor timi' ile artık çok sportif23:10 - Koronavirüse yakalanan nufüs müdürü yaşadıklarını anlattı
23:07 - Kütahya'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtılar: 1 ölü23:06 - MEB'den yeni hizmet puanı uygulamasına yönelik 25 örnek23:05 - İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi22:52 - İsmail öğretmen, Erdoğan ile yan yana saf tutacak22:50 - Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi22:46 - İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt partisinden istifa etti
22:45 - CHP'de yeni parti yönetimi hafta sonu belli olacak22:45 - Tapu'da, mühendisler rotasyon dışında bırakıldı22:39 - Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı22:29 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı22:23 - Engellilerin yararına olan kanun, 15 yıldır yürürlüğe girmiyor
22:01 - 'Evlatlarımızı PKK'dan almadan buradan kalkmayacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
YAŞ kararları açıklandı
Simülasyonlu KPSS robotu yayında
Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il
Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Belediye başkanı, ilçe başkanına zarf içinde 'salatalık' gönderdi
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
Gram altının yükselişi devam ediyor
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
Berat Albayrak açıkladı... Kredi borçları 3 ay ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kantaron yağı 1
burhan altıntop'un çantası 1
masum 2
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 2
ilhan cihaner 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
evli olup bekar kalmak 2
aşk-ı memnu 2
tutun dilinizi 1
bursa'da yol kesen silahlı maganda 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kangal Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam