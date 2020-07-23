Köy çocukları 'gezici spor timi' ile artık çok sportif
|23 Temmuz 2020 23:12
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, gençlik merkezi gönüllülerinden oluşan "gezici spor timi", köy köy dolaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spordan uzak kalan çocuklara çeşitli branşlarda sportif faaliyetler yaptırıyor.
Kovid-19 nedeniyle spor alanları kısıtlanan köy çocukları için harekete geçen Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlik merkezi liderleri, antrenörleri ve gönüllü gençlerinden oluşan 14 kişilik "gezici spor timi" kurdu.
Salgın döneminde gençlik merkezinin tüm imkanlarını köylere taşıyan gezici tim, köy okullarının bahçeleri ile spor yapmaya elverişli alanlara yanlarında getirdikleri malzemeleri kurduktan sonra sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde çocuklarla spor yapıyor.
Başta akıl ve zeka oyunları olmak üzere tenis, voleybol, basketbol, atletizm gibi spor branşları konusunda eğitim alan çocuklar, Kovid-19'la mücadelede girilen kontrollü sosyal hayat sürecini, hem eğlenceli hem de sağlıklı geçiriyor.
Her gün köy köy dolaşan gezici tim, sportif faaliyetlere katılan çocuklara ise çeşitli hediyeler veriyor.
Gençlik merkezinin tüm imkanları köylere taşınıyor
Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, AA muhabirine, söz konusu salgın döneminde özellikle köylerde yaşayan çocukların eskisi gibi spor yapamadıklarını söyledi.
Salgınla mücadelede girilen kontrollü sosyal hayat sürecinde köy çocuklarını yeniden hayata kazandırmak için gençlik merkezinin tüm imkanlarını "gezici spor timi" ile köylere taşıdıklarını anlatan Konyar, şöyle konuştu:
"Pandemi döneminde çocuklarımız evlerinden çok fazla çıkamadıkları için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yıprandılar. Bu nedenle biz de gönüllülerimiz, gençlik liderlerimiz ve antrenörlerimizle köy köy dolaşarak, çocuklarımızı bu buhrandan kurtarmak istedik. Gençlik merkezindeki tüm materyalleri onların ayağına getirerek hem sportif faaliyetlere katılımlarını sağladık hem de akıl ve zeka oyunlarıyla kendilerini yenilemelerine yardımcı olduk. Çocuklarımızın kontrollü sosyal hayat sürecine alışmalarını kolaylaştırmak adına yaptığımız tüm bu faaliyetleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapmaya devam ediyoruz."
Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Berfin Ertaş da salgın döneminde çok fazla dışarı çıkamadıkları için sportif faaliyetlerden uzak kaldıklarını ve gezici tim sayesinde uzun bir sürenin ardından tenis, voleybol ve basketbol oynama şansı elde ettiklerini anlattı.
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